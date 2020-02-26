Diyarbekirspor kalan tüm maçları kazanmak istiyor

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Diyarbekirspor, PlayOff hedefine ulaşmak için kalan maçlara final havasında çıkacak.

Yeşilkırmızılı kulübün basın sözcüsü Veysi Avşar, PlayOff’a kalma kaderlerinin kendi ellerinde olduğuna dikkat çekerek fikstür avantajını iyi değerlendirip hedefe ulaşmak istediklerini söyledi.

Avşar, “Kalan 10 maçın 6’sını kendi sahamızda oynama avantajına sahibiz. Bizim gibi PlayOff mücadelesi veren takımlar Diyarbakır’a gelecek. Bu maçları kazanmamız halinde hedefe ulaşan taraf biz oluruz. Bu maçların ilkini bu hafta Nazilli Belediyespor ile Pazar günü kendi sahamızda oynayacağız. Pazar günü saat 14.00’da oynanacak maça tüm taraftarlarımızı, Diyarbakır spor kamuoyunu davet ediyoruz. Şehrimizin başarılara ihtiyacı var. Herkesin takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Kenetlenirsek hedeflediğimiz noktaya gelmemiz daha kolay olur” dedi.



“PlayOff’a kalırsak şampiyon oluruz”

Sezonun ikinci yarısında oynadıkları maçlarda sadece 1 kez yenildiklerinin altını çizen Avşar, teknik heyet ve futbolcular arasındaki kaynaşmanın her geçen hafta arttığını kaydetti. Avşar, “İkinci yarıda oynadığımız 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 12 puan topladık. İyi oynayıp puan kaybettiğimiz maçlar oldu. 10 yenildiğimiz Batman Petrolspor maçında iyi oynamadık ancak yine de kaçırdığımız pozisyonları değerlendirmiş olsaydık sonuç farklı olurdu. Diyarbekirspor, daha önce 5 final kaybetti. Ancak bu defa PlayOff’a kalmamız halinde şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. Böyle bir inanç hepimizde var” diye konuştu.

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