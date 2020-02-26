Diyarbakırspor rekora koşuyor

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, geride kalan 18 maçta attığı 59 gol ile önemli bir başarıya imza attı.

18 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 45 puan toplayan Diyarbakırspor, tek yenilgisini aynı puana sahip Çınar Belediyespor’dan aldı. Normal lig maratonunda 8 maçı kalan Diyarbakırspor, 19. hafta maçında 1 Nisan Pazar günü saat 14.30’da deplasmanda Erganispor’la karşılaşacak. 36 puanı bulunan Erganispor da PlayOff hesapları yapıyor.

Diyarbakırspor teknik direktörü Aytekin Yıldırım, kalan maçlarda iyi sonuçlar elde edip PlayOff’a kalmak istediklerini kaydetti. Yıldırım, “Bizim iki hedefimiz var. Öncelikle PlayOff’a kalıp oradan da şampiyon olmak ve baraj maçını kazanıp BAL’a çıkmak istiyoruz. Takım olarak bu hedefe kilitlenmiş durumdayız” dedi.

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