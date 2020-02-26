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Diyarbakır'da Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar Projesi

İHA

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede 17 bin kadını hedef alan Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesinin tanıtım programı gerçekleştirildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleşen program Vali Hasan Basri Güzeloğlu yanı sıra Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve 17 ilçeden kadınlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Vali Güzeloğlu, kadının değişmesi durumunda toplumun değişeceğini söyledi. Kadının merkez olduğu bir eksende anne olarak, eş olarak, kardeş olarak, arkadaş olarak çevresini değiştirme, etkileme, belirleme gücünün olduğunu belirten Vali Güzeloğlu, "Yaklaşık 2 milyona yakın nüfusun yarısını teşkil eden kadınlarımızın aslında Aile Destek Merkezleri bağlamında ve temelinde çok önemli bir toplumsallaşma süreci yaşanmakta. Bu bağlamda Aile Destek Merkezlerinin alt yapısı bütün bu projelerimizin temel altlığıdır. Sadece belli amaçla değil birçok amaçla iç içe geçecek sosyalleşmeyi sağlayacak temel kursların hepsinin vermenin yanı sıra çocuklarınızla, yakın çevrenizle şüphesiz geleceğe dönük beklentilerinizle Aile Destek Merkezleri hep sizin yanınızda olacaktır. Ben biliyorum ki sizler Diyarbakır’a, geleceğinize sahip çıkarsanız hiçbir ihanetin, hiçbir kör ideolojinin bu millete, bu kentte, sizlere acılar yaşatan düşüncenin tekrar var olma şansı yoktur. Bizim açımızdan Diyarbakır çok daha güzel bir geleceğe taşınacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bin 47 mahallede 1 milyon 800 bin hizmet etmekten onur duyduğumuz tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Sizlerin desteğiyle Diyarbakır’ı her geçen gün daha iyi ve güzele biraz daha yaklaştığını görmekteyiz. Bu projemizin ilk etabını 17 bin kadınımıza vermekteyiz. Ama devam edecektir. İkinci etapta bu sayı daha da artacak. İlk etapta ilk kursiyerlerimiz olarak sizler diğer ikinci, üçüncü etaplar için yakın çevrenize, akrabalarınıza kardeşlerinize bunu paylaşın kapılarımız açık. Hayata ilişkin gerek ne varsa bu projelerin içerisinde var" dedi.
Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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