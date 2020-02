Diyarbakırlı 21 bin öğrenci, judoya özendirilecek

Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Judo Federasyonu ve Dicle Üniversitesi ile imzaladığı protokolle, 21 bin öğrenci judo sporuyla tanıştırılacak. Çocukların sokaktaki tehlikelerden korunmasını ve spor salonlarında daha çok vakit geçirmesini amaçlayan proje kapsamında, çocuklar judoya özendirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı´nın desteklediği proje kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül arasında imzalanan protokolle kentte 21 bin öğrenci judo ile buluşturulacak. Projede, Türkiye Judo Federasyonu çocukları eğitirken, Büyükşehir Belediyesi ise spor malzemelerini, giysilerini, ulaşımlarını ve diğer ihtiyaçları karşılayacak.

'21 BİN ÇOCUĞUMUZLA BAŞLAYAN BU DALGA ÇOK DAHA BÜYÜYECEK'

İmza töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, çocukların sporla buluşması, sporun her alanında başarıya imza atması ve kendilerine olan güvenlerini kazanmasıyla başarılı bir hayata adım atmasını amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Diyarbakır bir spor kentidir. Genç nüfusuyla ve nüfusa oranla en fazla genci bulunan bir kentimiz. Diyarbakır´daki bütün gençlerimizi, öğrencilerimizi sporla buluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Diyarbakır´da, judo ve diğer spor branşlarında önemli bir sporcu kitlemiz var. Ama yeni bir başlangıç, güçlü bir başlangıç olarak Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu´nun çok büyük bir desteğiyle, Judo Federasyonu başkanımız Sezer Huysuz´un gayret ve çabasıyla yeni ve Türkiye´ye örnek bir proje yapıyoruz. Bir rekor projedir judo açısından. Bu projemiz gerek spor salonlarında, gerek okullarımızın salonlarında hayata geçecek. Büyükşehir belediyesi olarak spor malzemelerini, giysilerini, ulaşımlarını ve temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Değerli federasyon başkanımız, eğiticileri ve antrenörleri temin edecek. Birinci etapta 21 bin çocuğumuzla başlayan bu dalga çok daha büyüyecek"

'HER SOKAKTAN BİR ÇOCUĞU KURTARSAK, BU ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ OLACAK'

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise, bu projeyle çocuklara hem spor alışkanlığı kazandırılacağını, hem de çocukların sokaklardaki kötü alışkanlıklardan ve terörden korunacağını söyledi.

Huysuz, "Buradaki amacımız özellikle ilköğretimde hem spor kültürünün oluşmasını, hem bu çocukların doğru sporu yapmalarını sağlamak. Biz de istiyoruz ki bu çocuklar sokakta değil okullarda, spor salonlarında büyüsünler. Bunlardan gelecek adına çok güzel beklentilerimiz var. Biz burada 21 bin çocuğumuzla başladığımızda göreceksiniz ki yarın bizim milli takımımızın yarısı Diyarbakırlı gençler olacak ve buradakilere rol model olacaklar. Her sokaktan bir çocuğu kurtarsak, bu çocuklar bizim geleceğimiz olacak. Hem okullarında başarılı olmalarını, hem de planlı programlı yaşamalarını sağlayacağız. Bu çocukların gelecek kaygılarını da ortadan kaldıracağız, ailelerine güven vereceğiz ve çocuklarımızı sokakta değil spor salonlarımızda eğitmeye devam edeceğiz" dedi.

İmza törenin ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judo kıyafeti giyerek çocuklarla birlikte spor yaptı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2020-02-26 16:51:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.