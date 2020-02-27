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Amed Sportif Faaliyetler’e kötü haber

İHA

TFF Hukuk Müşavirliği, 1922 Konyaspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Amed Sportif Faaliyetler’e kötü haber

TFF Hukuk Müşavirliği, 1922 Konyaspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler’i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Amed Sportif Faaliyetler bir kez daha ceza kuruluna sevk edildi. 22 sonuçlanan 1922 Konyaspor maçında yaşanan saha olayları gerekçe gösterilerek maçta görev yapan TFF temsilcilerinin raporu doğrultusunda kulüp PFDK’ya sevk edildi. Hukuk Müşavirliği’nin açıklamasında, “Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 23 Şubat 2020 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler1922 Konyaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Bu arada küme düşme hattının iki basamak üzerinde yer alan Amed Sportif Faaliyetler, 26. hafta maçında Pazar günü deplasmanda Gümüşhanespor’la karşı karşıya gelecek. Amedspor’un 28 puanı var, 1 maçı eksik olan Gümüşhanespor ise 21 puana sahip.
Amedspor’da sarı kart cezalısı durumuna düşen stoperler Yiğitcan Gölboyu ve Hasan Erbey, Gümüşhane’de forma giyemeyecek.

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