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DTSO heyetinden IKBY Dışişleri Bakanı Safeen Dizayee’ye ziyaret

İHA

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya başkanlığındaki meclis ve meslek komite üyelerinden oluşan heyet, IKBY Dışişleri Bakanı Safeen Dizayee'yi ziyaret etti.

DTSO heyetinden IKBY Dışişleri Bakanı Safeen Dizayee’ye ziyaret

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya başkanlığındaki meclis ve meslek komite üyelerinden oluşan heyet, IKBY Dışişleri Bakanı Safeen Dizayee‘yi ziyaret etti.
DTSO Heyeti’nin IKBY’de karşılıklı işbirliğin geliştirilmesi kapsamında temaslarına devam ediyor. DTSO Başkanı Mehmet Kaya başkanlığındaki heyet,Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dışişleri Bakanı Safeen Dizayee ile bir araya geldi. DTSO heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Dizayee, iş birliklerinin geliştirilmesi açısından ziyaretin önemli olduğunu dile getirdi. Burada konuşan DTSO Başkanı Kaya, iki kardeş topluluğun arasındaki ekonomik, sosyal, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için çabaladıklarını söyledi. Kaya, “12 milyar dolar seviyelerinden 8 milyar seviyelerine inen bir ticaret hacmi olmuştu, 2019 yılında yüzde 8 oranında bir artış olsa da bu yeterli değildir. Şimdi ilişkileri daha da güçlendirerek ihracatımızı daha yüksek seviyelere çıkarmalıyız. Gümrük vergileri sıkıntıların çözümü konusunda 28 Şubat’ta odamızı ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na da aktaracağız. TOBB koordinasyonunda Habur Sınır Kapısının modernizasyonu ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İbrahim Halil Sınır Kapsının da modernize edilmesi lazım. İbrahim Halil Sınır Kapısındaki sıkıntılardan dolayı tüccarlar İran üzerinden geçiş yapmaya çalışıyor. Bu yüzden vergi uygulamalarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde ticari ilişkilerin geliştirilme şansı yok” dedi.

"Elektronik vize yakında kalkacak"
Bir diğer önemli sorunun vize olduğunu aktaran Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Elektronik vize yakın zamanda kalkacak. Vize masrafları ise oldukça yüksek. Bu durum sağlık, kültür, turizm gibi birçok alanın gelişmesine büyük bir engeldir. İş insanları için de vergi sorunlarının kaldırılması gerekiyor. Bizim amacımız geliş ve gidişleri daha da kolaylaştırmaktır. Sizden talebimiz bu konuyu Ankara ile görüşmenizdir. Uçak sayıları azaldığı için uçuş seferlerinde düşüş yaşandı ve saatleri de uygun değildi. Şimdi uçuşlar yeniden başlayacak ve bazı vergisel durumlar ile ilgili sorunlar çözülürse uçuşlar sürekli hale gelir. FLY Erbil Diyarbakır için seferler başlatacakmış, bizlerde buna destek olmaya hazırız.”

“Ankara ile ortak bir komisyon kuralım ve beraber çalışalım”
IKBY Dışişleri Bakanı Dizayee, IKBY’nin ticaret potansiyeli var ancak alt yapının buna uygun olması gerektiğini ifade ederek, “Örneğin Zaho’da yaşanan sorunu çözmek için tünel yaptık. Şu an İbrahim Halil Sınır Kapısı en iyi uygulamamız ama eksiklikleri var. Uygun görülürse Habur Sınır Kapısının modernizasyon projesini TOBB’la beraber yapabiliriz. Ankara ile ortak bir komisyon kuralım ve beraber çalışalım. TOBB’un uygulayacağı sistem uygunsa birlikte çalışabiliriz. Dışişleri Bakanınıza bunu önerebilirsiniz. Ortak bir sistemle çalışabiliriz. Bunları yapabilirsek hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşabiliriz. Vize ücreti için 100 dolar alınıyor. Bu rakam yüksek oysaki buradan oraya gelecek insanlar daha büyük rakamların kazanılmasını sağlayabilir. Bu sorun daha çok Bağdat ile Ankara arasında yaşanan bir sorundur. Bunların aşılması için girişimlerimiz olacak” diye konuştu

DTSO IKBY Turizm Bakanlığıyla mutabakata vardı
DTSO heyeti Erbil temasları kapsamında IKBY Turizm Bakanlığı Turizm Kurulu Başkanı Mawlawi Jabar Wahab ile bir görüşme gerçekleştirdi. DTSO heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Jabar Wahab, “Turizm sektörü diğer alanlara da etkileyen bir sektördür. Bu yüzden sizlerle yapacağımız çalışmalarla daha ileri bir seviyeye gelecektir. Diyarbakır’daki fuara katılım sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Mayıs ayında elektronik vize kalkacak. Diyarbakır ve IKBY arasındaki gelişgidişleri olumlu yönden etkileyecektir” şeklinde konuştu.
DTSO Başkanı Kaya ise IKBY ve Diyarbakır tur operatörlerinin işbirliği sayesinde Diyarbakır ve Türkiye’ye gelen turist sayısında artış olduğuna dikkat çekti. Kaya, “Erbil Turizm Fuarı’nda Diyarbakır tanıtım günlerini yağacağız. Coğrafi işaretli ürünler, yerel ve ulusal markalarımızı burada tanıtacağız. Kasım ayında Diyarbakır’da yapılacak turizm fuarında Erbil için stant ayırıp, IKBY Turizm Bakanlığıyla bu konuda çalışma yapmak istiyoruz. DTSO, TÜRSAB ve TÜYAP ortaklığında Mezopotamya Turizm Fuarı yapacağız. Bu konuda da çalışma yapmak istiyoruz. Bu çalışmalar hem Diyarbakır’a hem de Erbil’e katkı sağlayacak” dedi.
Yapılan görüşmenin ardından ortak çalışma yapılması konusunda mutabakata varıldı.

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