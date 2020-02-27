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Uluslararası Sur Yarı Maratonu tanıtım toplantısı gerçekleşti Vali Güzeloğlu: "100 bin kişiyle halk koşusu gerçekleştireceğiz"

İHA

Diyarbakır’da 19 Nisan’da gerçekleşecek olan Uluslararası Sur Yarı Maratonu duyuru ve tanıtım toplantısı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ın katılımıyla gerçekleşti.
Diyarbakır'da 19 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Sur Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve milli sporcular katıldı.

"Spora gönül verenleri bekliyoruz"
Vali Hasan Basri Güzeloğlu, federasyon başkanının desteğiyle Sur Uluslararası Yarı Maratonu'nu gerçekleştireceklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, "19 Nisan'da başlayacak olan ve artık geleneksel hale gelerek her yıl gerçekleştirilecek olan Sur Uluslararası Yarı Maratonu büyük spor buluşmasının ötesinde çok büyük bir kucaklaşmayı, gönüllerin bir araya gelmesini ve bizi biz yapan değerlerin yeniden ihyasını sağlamış oluyor. 19 Nisan'daki halk koşumuzun katılım hedefini de buradan tüm Diyarbakır'a ve belki de tüm Türkiye’ye ilan ediyoruz. 100 bin kişiyle halk koşusunu gerçekleştireceğiz inşallah. 17 ilçesi ile genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle o gün bir büyük spor ve atletizm şöleni yaşamış olacağız. Diyarbakır bunu başaracak. Bugün Diyarbakır, okul spor kulüplerinde amatör spor branşlarında lisanslı sporcu sayısında ve aktif sporcu sayısında çok büyük bir başarıya imza attı. Son 3 yılda yaklaşık yüzde 300 artan oranda yükselen bir ivme ile Diyarbakır sporla buluşuyor. 19 Nisan 2020'de 'Sur'da koş tarihe koş' sloganı ve mottosuyla tüm sporseverleri, spora gönül verenleri ve Diyarbakır’ı sevenleri bekliyorum" dedi.

Çintimar: "Atletizm milli takımımız aralıksız 2 yıldır Diyarbakır’da kampta"
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise maraton koşusunda tam kadro burada olacaklarını ifade etti. Çintimar, "Diyarbakır Uluslararası Sur Yarı Maratonu'nu önemsiyoruz. Çünkü ülkemizin, devletimizin yapmış olduğu çalışmaların bir neticesi. Bu şehrin yaşanabilir en önemli şehirlerden biri olduğu, gençliğin en fazla olduğu ve bunun da sanatla, sporla yoğrulmasında, atletizmin de bir nebze içerisinde olması için Uluslararası Sur Maratonu'nda sizlerle birlikte olup inşallah o yarışta hem koşarak hem yürüyerek halkla birlikte bir yarış yapacağız. İstanbul Maratonu uluslararası boyutta 168 bin kaydı geçti. İstanbul Maratonu'ndan sonra Mersin'de ve Gaziantep'te bu yıl yapmış olduğumuz yarışmalar da 65 bin kaydı geçti. Burada da inşallah bunun üzerinde bir katılımla bu organizasyonu yapacağız. İki yıldır aralıksız Diyarbakır’da atletizm milli takım kampı devam ediyor. Ve bu kamplarımızın sayısı da, branşı da devam edecektir” şeklinde konuştu.
Tanıtım toplantısı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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