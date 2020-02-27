(Görüntülü)  'Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu'nun lansmanı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü)  'Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu'nun lansmanı yapıldı

DHA

 

 
Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN / DİYARBAKIR,(DHA)-
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi?nin Türkiye Atletizm Federasyonu ile ortaklaşa düzenleyeceği ?Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu?nun kayıt ve sosyal medya tanıtım lansmanı gerçekleşti. Maraton, 19 Nisan 2020?de yapılacak ve dereceye girenlere toplamda 216 bin TL ödül dağıtılacak.
Yarı maraton, halk koşusu ve çocuk maratonu kategorilerinde 19 Nisan 2020?de Diyarbakır?da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu, ?Surda Koş Tarihe Koş? sloganıyla tanıtıldı. Maratonun kayıt ve sosyal medya tanıtım lansmanına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Milli Sporcular ve öğrenciler de katıldı. Lansmanda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, gerçekleştirecekleri maratonun büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, Diyarbakır?ı yeni haliyle dünyaya anlattıklarını söyledi. Güzeloğlu şöyle konuştu: ?19 Nisan 2020?de gerçekleştireceğimiz maratonun, gençlerimizden başlayarak Diyarbakır?ı çepeçevre sardığını ve Sur üzerinden Diyarbakır?a doğru çok büyük bir ilgi ve odaklanma yaşattığını görmekteyiz. Sporun birleştiriciliği, kucaklayıcılığı ve kardeşliğini atletizmle, binlerce yıllık tarihe tanıklık eden, bunu yaşatan ve sonsuza kadar aktaracak olan Sur?da buluşturuyoruz. Sur?un surlarıyla, tarihi yapılarıyla, UNESCO koruması altındaki Hevsel Bahçeleri ile, 33 medeniyetin eserlerini bu güne kadar taşıyan her bir taşıyla ve yanıyla sporu buluşturuyoruz. Sur üzerinden Türkiye?ye ve dünyaya gönül köprüleri kuruyoruz. Herkesi Sur?a davet ederken bu büyük tarihi mirası, bu çok özel ve güzel kent aziz Diyarbakır?ı yeni haliyle dünyaya anlatıyoruz. 19 Nisan 2020?de başlayacak olan ve artık geleneksel hale gelerek her yıl gerçekleştirilecek olan Sur Uluslararası Yarı Maratonu, çok büyük bir kucaklaşmanın, bizi biz yapan değerlerin yeniden ihyasını sağlamış oluyor.?
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanırken, Diyarbakır Sur?da bu uluslararası maratonu gerçekleştireceklerinin heyecanının yaşadığını belirterek, katılım sayısının 10 binleri aşacağına inandığını söyledi.
Lansmmanda, Diyarbakır?daki öğrencilerin maraton temalı resim sergisi de büyük ilgi gördü.DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır
2020-02-27 15:34:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

11 ailenin evladına kavuşması, HDP önündeki aileleri umutlandırdı
YEREL HABERLER 11 ailenin evladına kavuşması, HDP önündeki aileleri ...
Kulplu öğrenci kros yarışmasında birinci oldu
YEREL HABERLER Kulplu öğrenci kros yarışmasında birinci oldu
Uluslararası Sur Yarı Maratonu tanıtım toplantısı gerçekleşti Vali Güzeloğlu: "100 bin kişiyle halk koşusu gerçekleştireceğiz"
YEREL HABERLER Uluslararası Sur Yarı Maratonu tanıtım toplantısı ...
'Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu'nun lansmanı yapıldı
YEREL HABERLER 'Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı ...
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 178'inci gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 178'inci gün
DTSO heyetinden IKBY Dışişleri Bakanı Safeen Dizayee’ye ziyaret
YEREL HABERLER DTSO heyetinden IKBY Dışişleri Bakanı Safeen ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR-2 AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR-2 AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU-2
HDP önündeki 2 aile daha evladına kavuştu / Fotoğraflar
YEREL HABERLER HDP önündeki 2 aile daha evladına kavuştu / ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR-2 AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU-1
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR-2 AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU-1
HDP önündeki eylemde 178'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 178'inci gün
Bağlar Belediyespor moral yemeğinde buluştu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor moral yemeğinde buluştu
Amed Sportif Faaliyetler’e kötü haber
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler’e kötü haber
Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor maç bileti 1 lira olarak açıklandı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor maç bileti 1 lira ...
HDP önündeki 2 aile daha evladına kavuştu
YEREL HABERLER HDP önündeki 2 aile daha evladına kavuştu
Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor HDP önündeki iki aile daha evladına kavuştu
YEREL HABERLER Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor HDP ...
HDP önündeki evlat nöbeti 178'inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti 178'inci gününde
Teröristler Kapan’a girdi 6 bölgede başlatılan Kapan operasyonları 352 tim, 5 bin 340 personel ile devam ediyor Kapan operasyonlarıyla terör örgütüne ağır darbe vuruldu
YEREL HABERLER Teröristler Kapan’a girdi 6 bölgede başlatılan Kapan ...
Kimsesiz çocuklardan evlat nöbetindeki ailelere teşekkür
YEREL HABERLER Kimsesiz çocuklardan evlat nöbetindeki ailelere ...
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
(Görüntülü) Diyarbakırlı 21 bin öğrenci, judoyla tanışacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakırlı 21 bin öğrenci, judoyla ...
HDP önündeki eylemde 177'nci gün; aile sayısı 100 oldu (4)
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 177'nci gün; aile sayısı 100 ...
(Görüntülü) Diyarbakırlı 21 bin öğrenci, judoya özendirilecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakırlı 21 bin öğrenci, judoya ...
Diyarbakırlı 21 bin öğrenci judoyla tanışacak
YEREL HABERLER Diyarbakırlı 21 bin öğrenci judoyla tanışacak
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP önündeki aileleri telefonla aradı-EK ( AİLELERİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMASI)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP önündeki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X