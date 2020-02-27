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11 ailenin evladına kavuşması, HDP önündeki aileleri umutlandırdı

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, çocukların teslim olmasından umutlu. Şimdiye kadar 11 ailenin evladına kavuştuğu eylemde bekleyişlerini sürdüren anneler, çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyor.

11 ailenin evladına kavuşması, HDP önündeki aileleri umutlandırdı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, çocukların teslim olmasından umutlu. Şimdiye kadar 11 ailenin evladına kavuştuğu eylemde bekleyişlerini sürdüren anneler, çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 178'inci gününde de devam ederken, bugün 2 çocuğun daha ailesine kavuşması evlat nöbetindeki anne ve babaları umutlandırdı. 178 günde 11 ailenin evladına kavuşmasının kendilerini daha da umutlandırdığını belirten Necibe Çiftçi, "Bir evladım şehit edildi, bir evladım da PKK’lılar tarafından dağa kaçırıldı. Ben 178 gündür buradayım. Evladım gelmeden ben buradan ayrılmayacağım. Bugüne kadar 11 ailenin çocuğu gelerek kendi ailelerine kavuştular. İnşallah Allah’ın izniyle devletimizin gücü ile bizler de çocuklarımıza kavuşacağız ve umutluyuz" dedi.

"Benim kızım PKK’lı olduğu için, kızıma terörist diyorum HDP de desin"
2011 yılında burada kızının aklının çelindiğini ve dağa çıkartıldığını belirten baba Mehmet Laçin, "Çocukların dağdan kaçarak teslim olması ve ailelerine kavuşması sevindiricidir. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Benim de tek hayalim var o da kızıma kavuşmaktır. Ben buradan HDP’lilere sesleniyorum, Sancar diye bir genel başkanları var ve diyor ki ‘Bir adım atılır ise biz bin atarız’ sözleri bana inandırıcı gelmiyor ve doğru söylemiyor. Bakınız benim içinden geçiyor, benim kızım PKK’lı olduğu için kızıma terörist diyorum. Madam HDP yasal parti ise çıksın bir kere desinler PKK terör örgütüdür. Göstersinler o cesareti, neden göstermiyorlar. Benim kızım benim canımın parçasıdır. Ben kendisine terörist diyorum, PKK da terör örgütüdür. Onlarda diyor ki bizim PKK ile alakamız yok. Türkiye’deki bütün siyasi partiler PKK’yı terör örgütü olarak görüyorlar, HDP neden tek bir kere demiyor PKK terör örgütüdür. Göstersinler cesareti onlara da inanalım. Fakat PKK ile HDP ayrı değildir. Bunlar aynıdır ve et ile tırnaktırlar. Kimseyi kandırmasınlar ancak kendilerini kandırırlar. Ben sadece burada kızımı bekliyorum” diye konuştu.

"Bizler de çocuklarımıza kavuşuruz ve gözümüz yoldadır"
4 yıl önce 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Çiğdem için 178 gündür eylemde olduğunu belirten Yasin Kaya da, "178 gündür biz buradayız ve bugün zarfında 11 aile evladına kavuştu. Ailelerin evlatlarına kavuşmasından dolayı bizlerde çok sevindik. İnşallah bizlerinde çocukları gelir bizlerde çocuklarımıza kavuşuruz ve gözümüz yoldadır. Hal böyle olunca yeni ailelerin katılımı da oluyor. Günde bir yada üç kişi HDP önüne geliyor ve çocuğunu HDP’den istiyor. Bende 178 gündür buradayım 178 yıl da geçer ise benim kızım gelmeden ben buradan gitmeyeceğim. Kızımı illa alacak ve inşallah ondan sonra eve gideceğim" şeklinde konuştu.
HDP önünde evlat nöbetindeki 94 aile, çocuklarından gelecek müjdeli haberleri bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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