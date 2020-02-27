DTSO heyeti Erbil Valisi Ferset Sofi ile bir araya geldi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya başkanlığındaki meclis üyeleri ve meslek komite üyelerinden oluşan heyet Erbil Valisi Ferset Sofi ile bir araya geldi.

DTSO heyeti, Erbil Valisi Ferset Sofi ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Dara Jalil Al Khayat’la görüşme gerçekleştirdi. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Erbil Valiliğini evleri gibi gördüklerini belirterek, her geldiklerinde valiliği de ziyaret ettiklerini söyledi. Kaya, “Erbil’in Türkiye ile olan ilişkilerini daha iyi bir seviyeye getirmeyi arzuluyoruz. Erbil, Duhok ve Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odaları ile imzaladığımız işbirliği protokolleri var. Valimiz destek verirse daha güçlü hale getireceğiz. Karşılıklı olarak buraları gezip tanımalarını sağlamalıyız. Mayısta Turizm Fuarı’nda Erbil’de Diyarbakır günleri, kasımda ise Diyarbakır’da Turizm Fuarı’nda Erbil günleri düzenlemek istiyoruz. Erbil TSO Başkanı Dr. Dara Jalil Al Khayat bizim için çok önemli, bugün iş insanlarımız gelip burada iş yapmasındaki baş aktördür. Valimizin, Dr. Dara Jalil Al Khayat ile sağlanan bu işbirliğini desteklemesini umuyoruz” dedi.

Erbil Valisi Ferset Sofi Diyarbakır’ın kendileri için çok önemli olduğun ve kardeş olduklarına dikkat çekerek, “Diyarbakır’ın gelişimi bizleri çok mutlu ediyor. Diyarbakır firmalarının buradaki sayısını artırmak istiyoruz. Valilik olarak elimizden geldiğince onlara hizmet etmeye hazırız” diye konuştu.

DTSO heyeti, IKBY Devlet Bakanı Aydın Maruf Selim, Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Ticari Ataşesi Zihni Tuğrul’u ziyaret ederek, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve engellerin kaldırılması, vize sorunun çözüme kavuşturulması ve gümrükte yaşanan sıkıntıların çözülmesine yönelik görüşme gerçekleştirdi.

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