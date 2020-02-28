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Suçla mücadelede KAAN Projesi Diyarbakır’da hayata geçiriliyor

İHA

Diyarbakır'da suçla mücadele konusunda Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) Projesi kapsamında emniyet personeli ve özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Suçla mücadelede KAAN Projesi Diyarbakır’da hayata geçiriliyor

Diyarbakır’da suçla mücadele konusunda Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) Projesi kapsamında emniyet personeli ve özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda özel güvenlik görevlileri arasındaki işbirliğini sağlamak, amacına uygun, etkin, verimli, denetlenebilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir güvenlik hizmetlerinin sunulmasını sağlamak, meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olaylarda ise en seri şekilde genel kolluk ve özel kolluk denetiminde önlemleri almak ve aldırmak amacıyla 15 Mart 2019’da KAAN Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Diyarbakır’da proje takımı oluşturuldu. 281 emniyet personeli ve bin 13 özel güvenlik görevlisi, gerekli eğitimler verilerek projede görevlendirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Diyarbakır’da bulunan 5 alışveriş merkezi, 9 kamu hastanesi, 1 üniversite, 3 üniversite hastanesi, 1 havalimanı, 1 tren garı, 2 park ve bahçe olmak üzere toplam 22 yer proje kapsamına alınırken, birim yetkilileri ile gerekli bilgilendirme toplantısı yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu. KAAN Projesi çerçevesinde genel kolluk ile özel güvenlik sorumlularına ait sabit ve kurumsal iletişim numaraları tespit edilerek anlık ve sürekli paylaşımların yapılabilmesi için ortak iletişim uygulamaları oluşturuldu. Bin 13 özel güvenlik görevlisinin yapacağı KAAN bildirimlerinin Emniyet Müdürlüğü KAAN Uygulama Merkezi'nde toplanarak meydana gelen olaylarda en seri şekilde genel kolluk yönlendirilmesi yapılacak.
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce Mart ayında hayata geçirilmesi planlanan KAAN Projesi ile halka sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesini artırmak için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü personeli ve Diyarbakır’da görev yapan özel güvenlik görevlileri arasındaki işbirliğini sağlamak, bu işbirliği neticesinde suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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