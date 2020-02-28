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HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile sayısı 102 oldu

DHA


Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 179'uncu günde geçen yıl Kurban Bayramı'ndan sonra ortadan kaybolan oğlu Ramazan Eliçümüş (19) için Şırnak'tan gelen Mehmet Halil Eliçümüş ile 102'ye yükseldi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'NEREDEYSE GELSİN'
Şırnak Güçlükonak'tan oğlu Ramazan Eliçümüş için gelen Mehmet Halil Eliçümüş ile oturma eylemindeki aile sayısı 102'ye yükseldi. Eliçümüş, "Köydeydi. Askerde sıkıntı çekmesin gurbete alışsın diye İstanbul'a gönderdik. 6 ay İstanbul'da kaldı. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda izne geldi. Bayramdan sonra gidiş o gidiş. Bir daha haber alamadık. HDP'ye sorduk. Haberimiz yok dediler. Neredeyse gelsin. Oğluma çağrı yapmak için buraya geldim. Biz çok üzülüyoruz. Kimsemiz yok. Annesi de perişan durumda. 11 çocuğum var. Tek erkek Ramazan" dedi.
'ALLAH ONLARA DA YAŞATSIN BU ACIYI'
Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm için Gaziantep'ten eşi Şevket Altındaş birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Songül Altındaş, "Bugün çok içimiz yandı. Çok üzüldük. 33 askerimiz şehit oldu. Yazık. Ne istiyorlar bu askerlerden ? Bu ana kuzularından ne istiyorlar ? Bunlara sevinen vicdansızlar varmış. Allah onlara da yaşatsın bu acıyı. Onların da ciğeri yansın. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Elif FİLİZ
2020-02-28 12:24:44

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