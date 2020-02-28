Dicle’de Regaip Kandili programı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde düzenlenen Regaip Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçe merkezindeki Yeni Cami’de düzenlenen programa Dicle Müftüsü Mehmet Sani Akın, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'anı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerin okunduğu programda dualar edildi.

Programda dualar okuyan imam Mehmet Bilgin, "Namazdan, Kur’anı Kerim’den uzak kaldığımız için, şu an zalimler Müslümanlara zulüm ediyor. Birlik ve beraberliğimizden uzak kaldığımız için, şu anda zulüm altındayız. Kur’an’a ve Resul’ün sünnetine sarılsak, birlik ve beraberliğimizi sağlasak, zalim bizden uzak kalır” dedi.

Program yatsı namazının ardından Kur’anı Kerim tilaveti, vaaz ve dualarla devam etti.

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