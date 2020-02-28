Amed Sportif Faaliyetler’den küfreden taraftarlara tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Amed Sportif Faaliyetler’den küfreden taraftarlara tepki

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler yönetimi, geçen hafta kaleci Abdülaziz Demircan'a maç sırasında ve sonrasında tribünlerden edilen küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler yönetimi, geçen hafta kaleci Abdülaziz Demircan’a maç sırasında ve sonrasında tribünlerden edilen küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi.
Amed Sportif Faaliyetler yönetimi, geçen hafta bir grup taraftar ile kaleci Abdülaziz Demircan arasında yaşanan olaylar üzerine açıklama yaptı. Bir grup taraftarın yaptığı davranışları tasvip etmelerinin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, "Amedspor’umuza ağır yönelimlerin olduğu bu dönemde iç sahada oynadığımız maçlarda tribünlerdeki 1015 kişilik bir gruptan takımımızdan bazı sporculara maksadı aşan, hiçbir amaca hizmet etmeyen ve Amedspor kimliğine, yapmak istediklerine yakışmayan tavırları sergilendiğine hepimiz büyük bir üzüntüyle şahitlik etmekteyiz. Amedspor yönetim kurulu ve camia olarak bu tür davranışları asla kabullenmeyeceğimizi, küfrü, şiddeti ve holiganlığın Amedspor kimliğine yakışmadığını belirtir, bu tür davranışlar içerisinde olanların da takipçisi olacağımızı beyan ederiz" denildi.
Kaleci Abdülaziz Demircan’ın da uyarıldığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan ağır tahrikleri sonucunda kalecimiz Abdülaziz Demircan’ın o atmosfer içerisinde yaptıklarını asla tasvip etmiyoruz. Bu konuda futbolcumuz ciddi bir şekilde eleştirilmiş ve cezai müeyyide uygulanması konusunda karar alınmıştır. Futbolcumuz bu sürece öz eleştirel yaklaşmış ve bunu pratiği ile ortaya koyacağının sözünü vermiştir. Bu süreçte her türlü olumsuz yaklaşımlara yekvücut olarak cevap olabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da satranç müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da satranç müsabakaları tamamlandı
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile sayısı 102 oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile ...
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Baba Mehmet Halil Eliçümüş: "Oğlumun kaçırılmasına sebep olanları Allah kahretsin”
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha ...
HDP önündeki evlat nöbeti 179'uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti 179'uncu gününde
HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile sayısı 102 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile sayısı 102 ...
Dicle’de Regaip Kandili programı
YEREL HABERLER Dicle’de Regaip Kandili programı
Silvan'da 'Sizin de Kapınız Çalınmadan' Projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Silvan'da 'Sizin de Kapınız Çalınmadan' Projesi ...
Dicle Elektrik ve Dicle Üniversitesi geleceğin enerjisine yatırım yapıyor
YEREL HABERLER Dicle Elektrik ve Dicle Üniversitesi geleceğin ...
Diyarbakır spor kenti olacak Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu: "Buz pateni pisti ve kapalı antrenman salonu yapacağız"
YEREL HABERLER Diyarbakır spor kenti olacak Diyarbakır Valisi Hasan ...
Bismil Belediyesi kandil geleneklerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi kandil geleneklerini sürdürüyor
Suçla mücadelede KAAN Projesi Diyarbakır’da hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Suçla mücadelede KAAN Projesi Diyarbakır’da hayata ...
(Görüntülü)Diyarbakır- Vali Güzeloğlu Terör örgütleri Sur'u yok etmeye çalıştı ama başaramadı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Diyarbakır- Vali Güzeloğlu Terör örgütleri ...
Diyarbakırlılar Regaip Kandili'nde Ulu Camii’ne akın etti
YEREL HABERLER Diyarbakırlılar Regaip Kandili'nde Ulu Camii’ne akın ...
Diyarbakır´da otomobil takla attı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da otomobil takla attı: 6 yaralı
Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı
Vali Güzeloğlu: Terör örgütleri Sur'u yok etmeye çalıştı ama başaramadı
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu: Terör örgütleri Sur'u yok etmeye ...
Tarihi camide Regaip Kandili yoğunluğu
YEREL HABERLER Tarihi camide Regaip Kandili yoğunluğu
Vali Güzeloğlu: "Diyarbakır, yaşadığımız, geride bıraktığımız tüm tarihin bir özetidir"
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu: "Diyarbakır, yaşadığımız, geride ...
DTSO heyeti Erbil Valisi Ferset Sofi ile bir araya geldi
YEREL HABERLER DTSO heyeti Erbil Valisi Ferset Sofi ile bir araya ...
Minik yüreklerden 'İyilik Yap İzi Kalsın' Projesi
YEREL HABERLER Minik yüreklerden 'İyilik Yap İzi Kalsın' Projesi
Çermik’te termal turizm toplantısı
YEREL HABERLER Çermik’te termal turizm toplantısı
TÜRİB seminerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER TÜRİB seminerine yoğun ilgi
(Görüntülü)  'Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu'nun lansmanı yapıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü)  'Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı ...
11 ailenin evladına kavuşması, HDP önündeki aileleri umutlandırdı
YEREL HABERLER 11 ailenin evladına kavuşması, HDP önündeki aileleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X