Amed Sportif Faaliyetler’den küfreden taraftarlara tepki

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler yönetimi, geçen hafta kaleci Abdülaziz Demircan’a maç sırasında ve sonrasında tribünlerden edilen küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi.

Amed Sportif Faaliyetler yönetimi, geçen hafta bir grup taraftar ile kaleci Abdülaziz Demircan arasında yaşanan olaylar üzerine açıklama yaptı. Bir grup taraftarın yaptığı davranışları tasvip etmelerinin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, "Amedspor’umuza ağır yönelimlerin olduğu bu dönemde iç sahada oynadığımız maçlarda tribünlerdeki 1015 kişilik bir gruptan takımımızdan bazı sporculara maksadı aşan, hiçbir amaca hizmet etmeyen ve Amedspor kimliğine, yapmak istediklerine yakışmayan tavırları sergilendiğine hepimiz büyük bir üzüntüyle şahitlik etmekteyiz. Amedspor yönetim kurulu ve camia olarak bu tür davranışları asla kabullenmeyeceğimizi, küfrü, şiddeti ve holiganlığın Amedspor kimliğine yakışmadığını belirtir, bu tür davranışlar içerisinde olanların da takipçisi olacağımızı beyan ederiz" denildi.

Kaleci Abdülaziz Demircan’ın da uyarıldığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan ağır tahrikleri sonucunda kalecimiz Abdülaziz Demircan’ın o atmosfer içerisinde yaptıklarını asla tasvip etmiyoruz. Bu konuda futbolcumuz ciddi bir şekilde eleştirilmiş ve cezai müeyyide uygulanması konusunda karar alınmıştır. Futbolcumuz bu sürece öz eleştirel yaklaşmış ve bunu pratiği ile ortaya koyacağının sözünü vermiştir. Bu süreçte her türlü olumsuz yaklaşımlara yekvücut olarak cevap olabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.