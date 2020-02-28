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Şehit yakınlarından hain saldırıya kınama

İHA

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olduğu saldırıyı kınayarak, birlik mesajı verdi.

Şehit yakınlarından hain saldırıya kınama

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olduğu saldırıyı kınayarak, birlik mesajı verdi.
Şehit aileleri, dernek binasında Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı veren DİŞAD Başkanı Rıdvan Işık, şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Işık, "Suriye'de kahraman Mehmetçiğimize yönelik yapılan alçak saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Emperyalist güçler kendi çıkarları için ülkemizde ve Ortadoğu’da insanları birbirleri ile çatıştırmaktadırlar. Devletimizin bekası uğruna her türlü tehdide karşı gereken cevabı ve mücadeleyi kararlılıkla vereceğine olan inancımız tamdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan tüm siyasi partiler acilen toplanarak, ülkemizin dost ve müttefiklerini yeniden gözden geçirerek şehitlerimizin dökülen her damla kanının hesabının sorulması ve gereken adımların atılması için iradesini net olarak ortaya koymalıdır. Zaman ülkemiz ve milletimizin birliği ve bütünlüğü noktasında taraf olma zamanıdır. Kahraman ordumuzun ve necip milletimizin bu konuda üzerine düşeni yapacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. İçimizdeki ve dışımızdaki düşmanlara karşı yekvücut olup, ülkemize yapılan bu alçak saldırılarla bizleri parçalamaya çalışan şer odaklarına karşı net ve somut adımlar atılması elzemdir. Emperyalist güçler bizleri, ülkemizi parçalama hesapları yaparken, Suriye’den, Libya’dan ve Afganistan’dan gelen ve sayıları 4 milyonu aşan savaş mağdurlarını kucaklayarak insani görevimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında yer aldık ve almaya devam edeceğiz. Ülkemizde bulunan mültecilerin sınır kapılarını açmak suretiyle Avrupa ülkelerine geçişlerine izin verilerek, onların Ortadoğu’daki emellerinin neticelerini bizzat görmelerini ve yaşanan drama daha yakından tanıklık etmelerini istiyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Emperyalist güçlere karşı yekvücut olup, dosta düşmana karşı ülkemizin bekası için birlik ve beraberliğimizi gösterme günüdür. Şuna inancımız tamdır ki zafer hak yolda kahramanca mücadele edenlerin olacaktır. Bu noktada her bir vatan evladı, kanının son damlasına kadar üzerine düşeni yaparken şanlı ecdadımızın, aziz şehitlerimizin hatırasından güç alacaktır" dedi.
Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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