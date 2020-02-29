(Özel) Kestiği koyunun karnında yavru kuzuyu gören kasaptan örnek davranış Anne karnından çıkardığı kuzuyu eliyle besliyor

Diyarbakır’da 10 yıldır kasaplık yapan İhsan Yıldırım, 2 ay önce kendisine getirilen ve mecburi olarak kestiği koyunun karnında yavru kuzu çıkınca onu kurutup hayatını kurtardı. 2 aydır evde biberonla beslediği kuzuya Maviş ismini veren kasap, kuzuyu parklarda gezdiriyor.

Kasap İhsan Yıldırım'a 2 ay önce kesilmesi için bir koyun getirildi. Koyunun gebe olduğundan habersiz olan genç kasap Yıldırım, koyunu kesti. Koyunun karnında kuzu olduğunu gören kasap, onu çıkartarak hemen kurutup hayatını kurtardı. Daha sonra kuzuyu evine götürüp biberonla süt veren Yıldırım, kuzuya Maviş ismini verdi. Kasap Yıldırım, yanına aldığı süt biberonuyla Mavişi, parkta gezdirmeye çıkarttı.

Kasap İhsan Yıldırım, kuzunun annesinin gebe olduğunu bilmeden kestiğini söyledi. Yıldırım, “Yavrusunu kendime aldım, eti de kasaba gönderdim. Bu kuzuyu sütle besliyorum. Evin içinde besliyorum. Kuzuyu annesinin karnından çıkardığım zaman canlıydı. Canlı olduğu için eve getirip kuruttuğumda iki aylıktır. Şu anda biberon elimdedir, nereye gidersem de peşimde zaten. İsmi Maviş’tir. Alıştık bir birimize. Benim en sadık arkadaşım Maviş’tir. Annesini kestim yavrusunu kurtardım” dedi.

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