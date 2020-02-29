HDP önündeki annelerin evlat nöbeti 180. gününde Annelerin direnişi devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 180. gününe girdi.

Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemine başlayan İmmihan Nilifırka, buradan oğluna seslenerek geri dönmesi çağrısında bulundu. Nilifırka, “Gel kapımız sana açık. Biz seni çok özledik. Ablan, kardeşlerin perişan. Her gün ağlıyorlar. Gözümüzden artık kan geliyor. Bu kadar ağlamışlıktan. Lütfen yavrum geri dön gel. Devletimiz ceza vermiyor, bir şey yok gel. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Size bir şey yapmıyor, sizi koruyor. Lütfen yavrum geri dön. 180 gündür buradayız. 10, 11 aile evlatlarına kavuştu. Bizde seviniyoruz, inşallah bizde kavuşuruz. Bizi umutlandırıyor, daha da seviniyoruz. Bizlerde onlar gibi evlatlarımıza kavuşuruz, sarılırız. Buradan kaybolan çocukların ailelerine sesleniyorum. Gelin kapı arkalarında ağlamayın. Sizde gelin bu çadırda oturun evlatlarınızı isteyin” dedi.

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