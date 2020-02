İzol aşiretinden İdlip'de başlatılan operasyona tam destek Ramazan İzol: "Savaşmaya hazırız"

Çin'de Kovid-19 kaynaklı 2 bin 837 can kaybı!

Esed rejimi ve Rus güçlerinin İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik alçakça ve kalleşçe saldırısından sonra İdlib'e karşı başlatılan operasyona bölgenin aşiretlerinden tam destek geldi. Bölgenin önemli kanaat önderlerinden olan Ramazan İzol, yaptığı açıklamada savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Her daim devletin yanında yer aldıklarını dile getiren bölgenin önemli kanaat önderlerinden olan Ramazan İzol, “Öncelikle İdlib'deki şehit olan tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Tüm Türkiye'nin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.



“Esed'in ağababası Putin'dir"

Yapılan hain ve kalleşçe saldırının arkasında Rusya'nın Putin’in olduğunu bildiklerini söyleyen Ramazan İzol, "Çünkü Putin, Esed haininin, kalleşinin ağababasıdır. Esed ağababası Putin’den habersiz hiçbir iş yapamaz. Bu alçak saldırıyı kimler örgütlediyse hepsine dünyayı dar edeceğiz. Bölgede sınır oluşturan doğu ve güneydoğu halkı olarak devletimizin emrinde askerlerimizin kanının yerde kalmaması için savaşmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız Putin'e "Esed ile aramıza girme, aradan çekil" dedi. Bizlerde bölgenin en büyük aşiretleri olarak kanımızın intikamını almak için savaşa ve savaşmaya hazırız" diye konuştu.



“Gün birlik zamanı, intikam zamanı"

İzol, günün birlik olma vakti ve intikam alma zamanı olduğunu söyledi. İzol, "Bizler biliyoruz ki şehitlerimizi cennete uğurlarken onları ahirette avucuna su doldurmuş peygamberimiz bekliyor. Bu olayı siyasete alet etmeye çalışanlar vatan hainidir alçaktır kalleştir. Amacımız davadır. Yola çıktığımız bu dava; insanlığın, İslam'ın, Türkiye'nin davasıdır. Yorulmayacağız, durmayacağız. Bizler büyüklerimize söz verdik. Cumhurbaşkanımız, dünyayı karşısına almış, Allah'ın yardımıyla korunan bir insandır. Bizim amacımız galip olan hak olsun. Allah, inşallah bu davayı, ecdada, birlik ve beraberliğe verilen bu önemi tekrardan göstersin. Ülke sınırı ve dışındaki güçlerimizin hainlere karşı dik durması ne kadar önemliyse ülke içinde de birlik ve beraberlik içinde olmamız o derece önemlidir. Gün birlik zamanı şehitlerimizin intikam zamanıdır. Gün postalımızla hain kalleş Esed’in kafasına basma günüdür. Bunu yapamaz isek bu bölgede söz sahibi olamayız" şeklinde konuştu.



"Bu bir meşru müdaafadır"

Bu olaya karşılık vermenin bir meşru müdafaa olduğunu belirten İzol, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Biz bölgenin en büyük aşiretleri olarak her zaman teröre karşı ve terörü yok eden güçleri destekliyoruz. İnşallah intikamımız alınacak. Türkiye sınırlarını korumak zorunda bunu meşru müdafaa hakkı olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye her zaman bölgenin istikrarını, huzurunu ve barışını sağlamak isteyen bir güçtür".

