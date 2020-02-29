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GOAF, İdlib'de Mehmetçiğe yapılan saldırıya tepki gösterdi Doğu Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Sözcüsü Eyyup Birkan: “Türkiye’nin ne işi var diyenlere, ABD’nin, Rusya’nın, Fransa’nın ve İran’ın ne işi var"

İHA

Doğu Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarınca hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini tepki gösteren federasyon sözcüsü Eyyup Birkan, "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenlere, yanı başımızda olayların cereyan ettiği Suriye'de binlerce kilometre öteden gelen ABD'nin, Rusya'nın, Fransa'nın ve İran'ın ne işi var" dedi.

GOAF, İdlib'de Mehmetçiğe yapılan saldırıya tepki gösterdi Doğu Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Sözcüsü Eyyup Birkan: “Türkiye’nin ne işi var diyenlere, ABD’nin, Rusya’nın, Fransa’nın ve İran’ın ne işi var"

Doğu Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarınca hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini tepki gösteren federasyon sözcüsü Eyyup Birkan, “Türkiye’nin Suriye’de ne işi var diyenlere, yanı başımızda olayların cereyan ettiği Suriye’de binlerce kilometre öteden gelen ABD’nin, Rusya’nın, Fransa’nın ve İran’ın ne işi var” dedi.
Merkezi Diyarbakır’da bulunan Doğu Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu, (GOAF) Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarınca hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit edilmesini tepki gösterdi. Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesi Kantar Kavşakta bulunan Doğu Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu önünde yapılan açıklamaya, Doğu Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Genel Başkanı Abdulvasi Yaz, Doğu Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Sözcüsü Eyyup Birkan, federasyon üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.
Doğu Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu adına basın açıklamasını okuyan federasyon sözcüsü Eyyup Birkan, “Ülkemizin ve milletimizin ali menfaatlerini korumak amacıyla Suriye’de görev yaparken Rus emperyalizminin desteklediği katil Esad’ın rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan şanlı ordumuzun kahraman askerlerine Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin Suriye’de olması bir ulusal güvenlik meselesidir”
Türkiye’nin Suriye’de ne işi var diyenlere seslenen Birkan, “Rusların sıcak denizlere inme arzusuyla 1. Dünya Savaşı öncesi Doğu’da Kafkaslar üzerinden, Batı’da da Panslavizm politikasıyla Slav toplulukları üzerinden yaptığı hamlelere aziz milletimiz kararlı duruşuyla geçit vermemiştir. Ancak tarihi emellerinden vazgeçmeyen Rusya bugün Suriye’de yaptığı katliamlar, soykırımlar ve işgal politikalarıyla ülkemizi kuşatmaya çalışmaktadır. Tam da bu noktada, Türkiye’nin Suriye’de ne işi var diyen iç ve dış kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye’nin Suriye’de olması bir ulusal güvenlik meselesidir. Türkiye’nin Suriye’de ne işi var demek de siyasi öngörüsüzlüktür ve yine bu soruyu her fırsatta Suriye’deki varlığımızı eleştirmek maksadıyla dillendirenlere sesleniyoruz. Yanı başımızda olayların cereyan ettiği Suriye’de binlerce kilometre öteden gelen ABD’nin, Rusya’nın, Fransa’nın ve İran’ın ne işi var? Biliyoruz ki değişen siyasi ve güvenlik ilişki biçimlerinde, devletlerin ulusal güvenlikleri sadece kendi iç güvenliklerini sağlamakla sınırlı kalmamaktadır. Bir devletin güvenliği uzak bir coğrafyasında vuku bulan bir hadiseye bağlı olduğu gibi yakın coğrafyasında gerçekleşen hadiselere de bağlıdır” şeklinde konuştu.
Bu ülkenin bütün halkları ümmet bilincine sahip, feraset ve irfan ehli olduğunun altını çizen Birkan, “İnanıyoruz ki içerideki kamuoyuna yönelik Suriye’deki askeri varlığımıza karşı oluşturulan bu algı operasyonunun kaynakları da yine dış mihraklıdır. Dış mihraklı fitne odaklarının, Türklük ve Kürtlük kavramları üzerinden yapmaya çalıştıkları ayrılık hareketleri de bu eksende benzer mantık üzerinden yapılan gayebilinçli siyasi davranışlardır. Suriye’de son süreçte yaşanan bu üzücü hadise için diyoruz ki, bu ülkenin bütün halkları ümmet bilincine sahip, feraset ve irfan ehlidir. Söz konusu vatan, millet ve ümmet olunca bu feraset sahibi millet Çanakkale misali Türkü ile Kürdü ile Acemi ile Arabı ile tek vücuttur, kardeştir ve ülke savunmasında canı pahasına mücadele etmeye hazırdır. Bu süreçte elini ovuşturanlara fırsat vermemek adına uyanık olmalı ihtiyatı elden bırakmamalı diplomatik sürecin bütün unsurlarını ve zorlayıcı diplomasiyi sonuna kadar kullanmalıyız. Buna rağmen hassasiyetlerimiz hiçe sayılır ve bir netice alınamazsa biz diyoruz ki bu devletin yöneticileri gerekenleri yapsınlar ve bilsinler ki bu coğrafyanın insanları Çanakkale misali tek vücut olup ülke topraklarının her karışını şehit kanıyla sulamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamanın ardından federasyon yönetimi, üyeler ve STK temsilcileri, aynı düşüncelerini paylaşmak için siyasi partileri ziyaret etmek için bölgeden ayrıldı.

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