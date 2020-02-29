Diyarbakır'da kadın terörist ikna yöntemiyle teslim oldu 

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DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçan 'Nujin Lice' kod adlı Songül Turfan güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerinin PKK'lı teröristlerin teslim olmaları için ikna çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ailesinin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 'Nujin Lice' kod adlı Songül Turfan, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmayla bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 49'a yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2020-02-29 19:00:21



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