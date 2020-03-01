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Diyarbakır'da ticari taksinin çarptığı zabıta memurunun beyin ölümü gerçekleşti

İHA

Diyarbakır'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yenişehir ilçe belediyesinde görevli zabıta memuruna ticari taksi çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan zabıta memuru İbrahim Halil Güler'in beyinin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Diyarbakır'da ticari taksinin çarptığı zabıta memurunun beyin ölümü gerçekleşti

Diyarbakır'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yenişehir ilçe belediyesinde görevli zabıta memuruna ticari taksi çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan zabıta memuru İbrahim Halil Güler'in beyinin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Yeni Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yenişehir ilçe belediyesinde görevli zabıta memuru İbrahim Halil Güler, (34) karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada bir anda kendisine sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 TT 0227 plakalı ticari taksi çarptı.
Çarpmanın etkisi ile Güler'in başı taksinin ön camına çarptıktan sonra cadde üzerine düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kazanın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan zabıta memuru İbrahim Halil Güler, daha sonra ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zabıta memuru Güler'in beyin ölümü gerçekleşirken, polis ekipleri taksi sürücüsünü gözaltına aldı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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