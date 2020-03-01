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Habertürk
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Görme engelli kadınlar ördü, vatandaşlar aldı

İHA

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından başlatılan ve İŞKUR İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen proje kapsamında görme engelli kadınların yaptığı el emeği ürünler satışa çıkarıldı.

Görme engelli kadınlar ördü, vatandaşlar aldı

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından başlatılan ve İŞKUR İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen proje kapsamında görme engelli kadınların yaptığı el emeği ürünler satışa çıkarıldı.
Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından görme engelli kadınlara yönelik örgü ve el işleme kursu açıldı. Kursta eğitim alan görme engelli kadınların yaptığı el emeği ürünler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park AVM’de vatandaşların beğenisine sunuldu. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, satışlardan gelen gelirin bir kısmını Mehmetçik Vakfına bağışlayacaklarını söyledi. Karakaş, “Diyarbakır şubemiz 1997 yılından bugüne Diyarbakır’da görme engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam ve sosyal hedeflere ulaşabilmeleri için çalışmalar yürütüyor. Bugün de özellikle engelli vatandaşlarımızın iş gücü piyasasına katılım ve kalifiye edilmeleri noktasında önemli bir projenin meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İŞKUR İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Halk Eğitim Müdürlüğü desteğiyle görme engelli kadınlarımıza yönelik örgü ve el işleme kursu gerçekleştirdik. Burada arkadaşlarımız yapmış oldukları ürünleri sergileniyor. Bu gerçekten büyük bir azmin göstergesidir. Tüm vatandaşlarımıza da duyurmak istiyorum. Sergimiz iki gün devam edecek. Temennimiz gelmeleri, görmeleri ve destek vermeleridir. Kendilerine daimi bir yer edinerek burada arkadaşlarımızın ürettiklerini pazara sunma şansını kendilerine yakalatma. Desteklerinden ötürü Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hasan Basri Güzeloğlu’na çok çok teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

“Kadınlar sevgiyle örüyor”
Altı Nokta Körler Derneği Kadın Meclisi temsilcisi Leyla Aytek ise bu çalışmaya Altı Nokta Körler Derneği Ankara Kadın Meclisi Başkanlığı olarak karar verdiklerini söyledi. Aytek, “Türkiye genelinde kadınların kendi emekleriyle üretmiş oldukları ürünlerini satmaları konusunda proje yürütüyoruz. Bunun ilkini Diyarbakır’da başardık. Bunu Türkiye’deki bütün kadınlara yapmayı düşünüyoruz. Onun için destek istiyoruz. Kadınlarımızın bu ürettikleri ürünleri satışı ve yer temini konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz. Yüzde yüz görme engelli arkadaşımız var. Oturduğu yerden o kadar güzel ürüyor ki, sevgiyle örüyor. Sevgiyle takılar yapılıyor” diye konuştu.
İŞKUR Diyarbakır İl Müdürü İsmail Koç, engelli vatandaşlara yönelik özellikle Altı Nokta Körler Derneği ile uzun yıllardır mesleki eğitim kursları düzenlediklerini söyledi. Koç, “Bu kurslarla engelli kardeşlerimizin mesleki eğitimlerle desteklenerek ondan sonra hayata tutunmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Onların istihdam edilebilirliklerini sağlamak adına uzun yıllardır kendilerine katkı sunmaktayız. Bu katkı neticesinde de alanlarda ürünler üretmekteler” şeklinde konuştu.

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