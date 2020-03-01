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Yastayız

UNESCO uzmanlarından Zerzevan Kalesine ziyaret

İHA

UNESCO uzmanları, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan ve ortaya çıkarılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etti.

UNESCO uzmanlarından Zerzevan Kalesine ziyaret

UNESCO uzmanları, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve ortaya çıkarılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi’ni ziyaret etti.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi, yapılan çalışmalarla ortaya çıkan bulguları nedeni ile adını dünyaya duyurdu. Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 60 dönümlük geniş bir alanı kaplayan Zerzevan Kalesi, yapılan kazı çalışmalarında elde edilen Asur dönemine ait bir mühür kalenin tarihini bin 200 yıl daha geriye çekerken içinde barındırdığı Mithras tapınağı ile tüm dünyanın da dikkatini üzerine çekti. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz, Başkan Vekili ve Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Deniz Çakar, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Tespit ve Planlama Daire Başkanı Gökhan Bozkurtlar, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Diyarbakır Alan Yönetim Başkanı Cemil Koç, Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt ve Genel Müdürlük UNESCO uzmanları Zerzevan Kalesi’ne ziyarette bulunarak incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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