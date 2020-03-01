Diyarbekirspor rakibin attığı gole kazandı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Nazilli Belediyespor’u sahasında 10 mağlup etti.

Diyarbekirsporlu taraftarlar kapalı tribünde ellerindeki Türk bayraklarıyla yer aldı. Maç öncesinde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan askerler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. İki takım futbolcuları asker selamı vererek İstiklal Marşını okudu. Maça hızlı başlayan taraf Diyarbekirspor oldu. 11. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Güney'in sert vuruşunda kaleci Zekeriya son anda topu köşeden çekerek mutlak golü önledi. Diyarbekirspor yönetimi bilet fiyatlarını 1 lira olarak belirlemişti. Maçı yaklaşık 4 bin taraftar izledi. Müsabakanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz berabere sonuçlandı.



Polat kendi kalesine attı

Müsabakanın ilk yarısına Diyarbekirspor iyi başladı. Nazilli Belediyespor 58. dakikada 10 kişi kaldı. Rakibine sert giren Mehmet Ersavaş kırmızı kart gördü. Diyarbekirspor 72. dakikada 10 öne geçti. Taner'in ceza alanına çevirdiği topu Nazilli Belediyespor'dan Polat ters vuruşla kendi ağlarına yolladı. Yardımcı hakem Fettah Yiğit'in ofsayt bayrağını kaldırması nedeniyle maçın hakemi Aykut Sergin önce ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı ancak daha sonra Diyarbakırsporlu oyuncunun pasif olduğuna hükmederek gol kararı verdi. Diyarbekirspor teknik direktörü Şenol Demir 72. dakikada gol pozisyonu sırasındaki itirazları sırasında kırmızı kart gördü. Müsabaka Diyarbekirspor’un 10 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Aykut Sergin xx, Fetdah Yiğit xx, Göktuğ Hazar Erel xx

Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli xx, Ömer Yanık xx, Şevket Güngör xx, Faruk Yaldıran xx, Onur Paksoy xx, Emre Hasan Balcı xx, Maksut Birben xx (Dk. 61 Taner Çekiç x), Reşo Akın xx, Güney Tutcuoğlu xx (Dk. 88 İbrahim Has ?), Ahmet Buğrahan Tuncay xx (Dk. 63 Ozan Karabacak x), Uğur Uğur xx

Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan xx, Sinan Akgöl xx, Mehmet Ersavaş xx, Polat Güren xx, Ufukcan Engin xx, Sedat Cengiz xx, Aziz Kızılgün xx (Dk. 75 Zafer Özden x), Tayfun Yanar xx, İlyas Sarı xx, Mert Çapar xx, Yunus Ünsal xx (Dk. 89 Oğuzhan Türkmen ?)

Kırmızı kart: Dk. 58 Mehmet Ersavaş (Nazilli Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Güney Tutcuoğlu (Diyarbekirspor), Dk. 75 Aziz Kızılgün, Dk. 73 Yunus Ünsal, Dk. 77 Polat Güren, Dk. 86 Zafer Özden (Nazilli Belediyespor)

Gol: Dk. 72 Polat Güren (kendi kalesine) (Diyarbekirspor)

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