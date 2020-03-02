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Diyarbakır’daki STK'lardan Bahar Kalkanı harekatına destek

İHA

Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim askerlerinin düzenlediği ve 34 askerin şehit olduğu saldırıyı kınayarak Bahar Kalkanı harekatına destek verdi.

Diyarbakır’daki STK'lardan Bahar Kalkanı harekatına destek

Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim askerlerinin düzenlediği ve 34 askerin şehit olduğu saldırıyı kınayarak Bahar Kalkanı harekatına destek verdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ile DTSO ve DTB yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen açıklama DTB Başkanı Engin Yeşil tarafından okundu. Basın açıklamasını okuyan Yeşil, şuan 81 ilde Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütünün, sendika konfederasyonunun ve sivil toplum kuruluşunun, hep birlikte bu açıklamayı yaptığını söyledi. Her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını belirten Yeşil, "Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun, rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin, yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib’de hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve ordusu geçmişte olduğu gibi bu günde sınırlarına göz koyanlara karşı gereken cevabı en güzel şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. “Bahar Kalkanı” harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

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