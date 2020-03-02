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Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı açıldı

İHA

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı 20 açıldı.
DÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleşen öğrencilerin mezuniyetleri sonrası iş hayatlarına katkılar sağlamak ve onlara yeni ufuklar açabilmek amacıyla organize edilen Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı 20 açıldı. DÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılış törenine Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Daire Başkanı Bedrettin Ozmen, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Mardin Artuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Doc. Dr. Feysel Taşçier, bölge üniversitelerin rektörleri, öğrenciler, firma temsilcileri ile çok sayıda konuk katıldı.
Yetenek Her Yerde sloganıyla öğrencilerin kariyer planlamalarında yanlarında bulunmak ve onlara yardımcı olmak maksadıyla organize edilen Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ün açılış konuşmasıyla başladı.
Daha sonra konuşma yapan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından düzenlenen, Türkiye çapında 2. bölgesel düzeyde de Diyarbakır’ımızda bölgenin 8 üniversitesinin ve 8 ilinin katılımını ön gören kariyer fuarları açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye 2 rakamlı üniversite sayılarından bugün 207 üniversiteye ulaşan, her kentine üniversitenin ışığını ve aydınlığını taşıyan, her kentte değişimin öncüsü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesi ile üniversitelerden başlatan bir yönetim anlayışına sahiptir. Gençleri tam da bu noktada, en önemli ve vazgeçilmez bir değer olarak gören bir bakışı temsil etmektedir. Sizler bu salonda bulunan gençler, şüphesiz bizim geleceğimiz ve en önemli zenginliğimizsiniz. Sizlerin hayata bakışının hayatla buluşmasının ve hayat yolculuğunun, sizlerden başlayarak çevrenize kazanç ve değer sağlamasını ve bunun gerçekleşmesini şüphesiz, en önemli hedefimiz olarak da bizler belirlemiş durumdayız. Bugün burada bulunan değerli rektörlerimizin illerinde üniversiteleriyle kattığı değer ve değişim şüphesiz Dicle merkezli Diyarbakır dahil çok açık bir şekilde hissedilmektedir. Meseleyi sadece bir nicelik sayısı olarak artan üniversite ya da öğrenci sayısına göre değil, bir nitelik olarak ortaya konulan bir büyük birikime bakarak değerlendirmeliyiz. Bugün bilimsel çalışmalar akademik yayınlar en önemlisi marka ve patent gibi artık bu ülkenin hak ettiği ve çok geç kaldığı alanlardaki, büyük sıçramalar, bunun ilk ışıklarıdır. Türkiye bugün 80 milyonu aşmış ve en önemli zenginliği, bu anlamda jeostratejik konumu içerisindeki bu genç kitlesiyle dünyanın değişim ve dönüşümünün ve belirleyici ikliminin ilk 10 ülkesidir” dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek, öğrenciler ve firma temsilcileriyle görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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