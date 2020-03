HDP önündeki babalardan 'Bizi de askere alın' çağrısı HDP önünde evlat nöbeti tutan babalar, gönüllü asker olarak Bahar Kalkanı harekatına katılmak için dilekçe verdi

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 182 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan babalar, Suriye’de devam eden Bahar Kalkanı harekatına gönüllü asker olarak katılmak için Diyarbakır Askerlik Şubesine giderek başvuruda bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden gelerek HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti başlatan babalar, Suriye'nin İdlib bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı harekatına gönüllü asker olarak katılmak istediklerini belirtip Diyarbakır Askerlik Şubesine geldi. HDP önünde evlatlarını terörün elinden kurtarmak isteyen babalar, gönüllü asker olmak için dilekçelerini verdi.



"Vatan için her zaman göreve hazırız"

Yapılan başvuru sonrası grup adına basın açıklama metnini okuyan Süleyman Aydın, acılı babalar olarak Diyarbakır Askerlik Şubesinde dilekçe verip tekrar askerliğe alınmaları isteğini beyan ettiklerini kaydetti. Aydın, “Biz her zaman devletimizin, milletimizin, askerimizin yanındayız. Suriye’deki operasyonlar hepimiz için, ülkemizin bekası için yapılıyor. Şehitler verdik, kahrolduk. Bizde evlat nöbeti tutan babalar olarak terör örgütlerine karşı sadece eylemle mücadele etmek istemiyoruz. Bizde İdlib'de Mehmetçiğimizin yanında olmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza, yetkililere sesleniyoruz, sizi de İdlib’e gönderin, Mehmetçiğimizin yanında olalım. Biz vatan için her zaman göreve hazırız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.