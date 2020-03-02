HDP önündeki eylemde 182'nci gün; aile sayısı 109 oldu (3)

AİLE SAYISI 109 OLDU
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Eren Yalçın için Kocaeli´den gelen Fadime Aksu ile birlikte 109 oldu. HDP il binası önüne gelen Fadime Aksu, 5 yıldır gitmediği yer kalmadığını belirterek, "Yavrumu bulmaya geldim. İnşallah yavrumu bulup gideceğim. Çalmadığım kapı kalmadı. Her yere gittim. Bilen de söylemedi. Bilmeyen de söylemedi. Orta 3´ü bitirmişti. Sabah ekmeğe yolladım. Dönüş olmadı. Bakkala gittim sordum. Hiç görmediğini söyledi. Gidiş o gidiş. Ne bir haber ne bir telefon aldım. Çocuğumu yoldan çıkardılar. Niye kendi çocuklarını yollamıyorlar dağlara. Eren, oğlum senden hiç vazgeçmedim. Deden bile öldü. Haberin yok. 5 yıldır resminle yatıp kalkıyorum. Sesimi duyuyorsan gel kuzum. Diyarbakır´a geldim senin için. Ne olursun gel" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Elif FİLİZ
2020-03-02 16:40:57
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