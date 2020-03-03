Diyarbakır’da 300 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, mağara ve kaya bloklarının arasına gizlenmiş vaziyette 300 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Lice ilçesi Yalaza köyü kırsalında bulunan bir mağaraya çuvallar içerisinde esrar konulduğu, bu uyuşturucu maddelerin ilerleyen tarihlerde alıcılar kanalıyla metropol şehirlere sevk edileceği ve satıcı şahıslar tarafından okul önlerinde satılacağı bilgisi alındı. Konu üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen yerlerde yapılan fiziki takip sonrasında, 2 Mart’ta iki farklı noktaya operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, mağara ve kaya bloklarının arasına çuvallar içerisine gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 300 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, şüpheli veya şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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