Yürüme engelli baba teröristlerin kaçırdığı evladı için HDP önünde eyleme başladı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. 4 ay önce evden çıkıp bir daha haber alınamayan Ramazan Ertaş’ın babası yürüme engelli Cemal Ertaş ve ablası Serap Başaran oturma eylemine başladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Eylemin 183’üncü gününde Mardin’inin Kızıltepe ilçesinden gelen Cemal Ertaş, oğlu Ramazan Ertaş’ı aradığını, oğlunun 4 ay önce HDP’liler tarafından kaçırıldığını söyledi. Oğlunun 20 yaşında olduğunu ve son mesajlarında kendisini aramamalarını belirtiğini aktaran baba Ertaş, "Mesajında, HDP’liler beni götürüyorlar, son bir saatim kalmış, polise haber verin diyordu. Yerini de tespit edemedik. Oğlumun gelmesini istiyorum. Bana yardım edecek kimse yok. Bir oğlum daha var, o da sakat. Kızımla, hanımla bu halimle geldim. Başka çarem yoktu. Oğlumu istiyorum HDP’den. Bu aileleri gördüm, duygulandım, bende buraya geldim. Buradan gitmeyeceğim, onlara katılacağım oğlum gelene kadar. Oğlumu istiyorum. Ramazan oğlum gel, ben tekim, kimsemiz yok oğlum" dedi.



"Son mesajında, 'Polise haber ver, son 1 saatim kaldı' demişti"

Ramazan Ertaş’ın evli ablası Serap Başaran ise burayı televizyonlarda görüp katılmak istediklerini ifade etti. Belki bir umut olur diyen Başaran, "Elimizden de bir şey gelmiyor. Çaresizce 4 aydır bekliyoruz. Psikolojimiz de bozuldu. Her gün bir telefon gelir diye çaresizce bekliyoruz. 1 Kasım’da o gün evden gitti daha gelmedi. 2 Kasım’da kız kardeşime mesaj attı ‘Ben gidiyorum YPG’ye katılıyorum' diye. İkinci mesajında da 'Hakkınızı helal edin. Beni aramayın, sormayın.’ diyordu. Saat 11 civarıydı o mesajı attığında. Sonra saat 3 civarı son bir mesajı ‘Polise haber ver. Son 1 saatim kaldı’ dedi. O mesajdan sonra telefonla irtibatı kesildi. Her mesaj attığında telefonu kapatıyordu. Bizde hemen karakola gittik. Kayıp ilanı verdik. Hiçbir haber alamadık. Kardeşimi götüren HDP’dir. Onlar kaçırıp götürdü, kandırdılar, ne yaptılar bilmiyoruz" diye konuştu.

Acılı baba Cemal Ertaş ile kızı Serap Başaran, daha sonra ailelerle bir araya gelerek oturma eylemine başladı.

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