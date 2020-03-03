HDP önündeki eylemde 183'üncü gün; aile sayısı 110 oldu



Emrah KIZILElif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı 183'üncü günde, geçen yılın Kasım ayında kaybolan oğlu Ramazan (20) için gelen bedensel engelli Cemal Ertaş ile birlikte 110 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'SENİ ÖZLEDİM OĞLUM, GEL BANA YARDIM ET'

Oturma eylemi 183'üncü günde de sürerken, aile sayısı geçen yılın Kasım ayında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 ay önce kaybolan oğlu Ramazan (20) için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelen bedensel engelli Cemal Ertaş ile birlikte 110 oldu. Kızı Serap Başaran ile birlikte oturma eylemine katılan baba Ertaş, oğlu kaybolduktan sonra ablasına yolladığı mesajla terör örgütü YPG'ye katıldığını anlattı. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Ertaş, "Ablasına mesaj atmış. Beni aramayın, YPG´ye katılacağım demiş. Ondan sonra hiç haber alamadım. Buraya geldik. Belki bir umut gelir. Kimsem yok. Oğlum, senin gelmeni istiyorum. Seni özledim oğlum, gel bana yardım et" dedi.

'SAĞ MI, ÖLÜ MÜ? BİLMİYORUZ'

Kardeşi için oturma eylemine katılan Serap Başaran ise kardeşi Ramazan kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını ifade ederek, "Ramazan 2019 Kasım ayında kayboldu. Kardeşime mesaj atmış, 'hakkınızı helal edin' diye. 'YPG´ye katılıyorum' demiş. Ardından da polise haber verilmesini istemiş. Son olarak '1 saatim kaldı' diye mesaj attı ondan sonra hiçbir haber alamadık. Kardeşimin sağ salim dönmesini istiyorum. Babam gerçekten perişan oldu. Bir saniye bile aklımızdan çıkmıyor. Sağ mı, ölü mü? Onu bile bilmiyoruz. Delirmek üzereyiz" diye konuştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Elif FİLİZ

2020-03-03 11:49:03



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