Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarında Dicle Elektrik’e yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarına Güneydoğu’nun en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik damga vurdu. Enerji şirketinin açtığı standı 800 kişi ziyaret ederken, 200 kişi ise iş başvurusunda bulundu.

İstihdam seferberliği ve kalkınma eylem planı ile birlikte yurt genelinde önemli sorunlardan biri olan işsizliğin bertaraf edilmesi ve kariyer planlamasıyla ilgili daha iyi hizmet sunulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde Diyarbakır’da Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı düzenlendi. Fuardaki Dicle Elektrik standı, iş arayan gençlerin adeta gözdesi oldu.



Fuara 150 şirket katıldı

Dicle Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kariyer Planlama Merkezi’nde düzenlenen Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, üniversite rektörleri, yöneticiler, iş insanları, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı tören ile açıldı. Fuara Dicle Üniversitesi’nin yanı sıra Batman, Bingöl, Bitlis Eren, Fırat, Mardin Artuklu, Siirt ve Şırnak Üniversiteleri de destek verdi. Fuarda 150 kadar şirketin yanında Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Hava Yolları gibi kurumlar da yerini aldı.



Dicle Elektrik’e yoğun ilgi

Yaklaşık 7 bin çalışanı ile Güneydoğu’nun en büyük özel şirketi konumunda bulunan Dicle Elektrik'in standı büyük ilgi görürken fuarın da gözdesi oldu. Dicle Elektrik çalışanı 4 kariyer temsilcisinin görev aldığı standı gün boyu 800 kişi ziyaret ederek bilgi alırken, 200 kişi ise iş başvurusunda bulundu. Dicle Elektrik Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanlığı İşe Alım Yöneticisi Abdulbari Arslan ise fuar kapsamında ‘Kariyer planlama ve Dicle’de kariyer’ konulu bir sunum yaptı.

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