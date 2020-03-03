(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 183'üncü gün (2)

AİLE SAYISI 111 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 183'üncü günde, 5 yıl önce Çınar ilçesinde kaçırılan kardeşi Hamdullah (19) için HDP binası önünee gelen Mehmet Dicle ile 111 oldu. HDP binası önünde oturma eylemine başlayan Dicle, "Kardeşim dönercide çalışırken kandırılıp, dağa götürüldü. 5 senedir haber alamıyoruz. Kardeşim beni görüp, duyuyorsa kaçıp, gelsin. 14 yaşındaki çocuktan ne beklersin? Dağda olduğuna dair fotoğrafı geldi bize. Kardeşimi alana kadar buradan gitmeyeceğim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır

2020-03-03 16:43:20



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