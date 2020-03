Diyarbakır’da dev tarım projesi

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde Modern İlaçlama Pülverizateör ve FıstıkBadem Yaygınlaştırma, Geliştirme Projesi hayata geçirildi.

Eğil ilçesi beyaz toprak badem kırma ve paketleme fabrikasında Modern İlaçlama Pülverizatör ve Fıstık Badem Yaygınlaştırma, Geliştirme Projesi tanıtım töreni düzenlendi. Törene Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçier, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Törende 57 üreticiye modern ilaçlama pülverizatör ve 50 üreticiye ise 12 bin 500 badem, 3 bin fıstık fidanı dağıtıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, tarımın tüm faaliyetini, akılla, bilgi ile ve teknoloji ile buluşturmak mecburiyetinde olduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Emeğimizi, akılı, gayretimizi de teknoloji ile buluşturduğumuzda, inşallah hem elde edeceğimiz ürünü hem de kazancımızı çok daha iyiye ve öteye taşıyacağız. Keşke milletin kaynakları millete hizmet için harcamış olsaydı, milletin derdiyle dertlenip o dertleri çözmek için bir gayret göstermiş olsalardı. Maalesef terör örgütü PKK'nın uzantısı siyasal temsil eden onların izinden gidenlerin derdi millete hizmet değildi. Hiç de olmadı milletin derdiyle dertlenmek hiç onların yaptığı bir iş olmadı, millete hizmet diye emanet edilen kaynakları, imkanları bunlar hıyanete tahsis ettiler. Milletin refahı için verilen imkanları ihanet ve terör uzantılarına tahsis ettiler bugün altyapıda ve yaptığımız bütün meselelerde bu sıkıntıları görüyoruz. Her bir mahallemizde alt yapıyı suyu kanalizasyonu bu güzel beldenin bu peygamberler beldesi Eğil insanına çok gördüler. Şimdi bunların ihanetinin sonrasında hamdolsun bunları geride bırakmanın huzur ve güven ortamı içerisinde, bir Diyarı huzur olan Diyarbakır'da artık bütün bu altyapılarda geciktiğimiz yatırımlarda hızlı yol almanın mücadelesindeyiz” dedi.



“Kırsal alana 15 milyon kaynak aktarıldı”

Büyükşehir Belediye Başkanlığını devraldığı günden bu yana yaklaşık 15 milyon liralık kaynağı kırsal alana aktardıklarını dile getiren Vali Güzeloğlu, "Ziraat odalarımızla üretici birliklerimiz ile bütün arkadaşlarımızla birlikte daha iyiye daha güzele insanımıza daha çok kazandıracak, her alana kaynak aktarıyoruz. Burada bir zenginlik var, burada bir nimet var, bunu değerlendirmek lazım. Bu organik üretimini çoğaltmak lazım, üretilen ürünü paketlemek ve marka haline getirip pazara taşımak lazım, işte bugün de atacağımız gibi mücadeleyi en ileri düzeyde yapıp zararlı ve hastalıkları bertaraf edip elde ettiğimiz ürünü artırmak lazım. Dağıtacağımız yeni ve çok güçlü fidanlarla her bir bahçede bereketi çoğaltmak lazım, derdimiz bu derdimiz, derdiniz gayemiz sizin geleceğiniz aşınız işiniz ve sofranızdaki bereketiniz bu noktada büyük bir kararlılığı sergileyen milletin derdi ile dertlenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve tüm Diyarbakır adına içtenlikle teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere ürünleri dağıtıldı.

