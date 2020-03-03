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Vali Güzeloğlu: "Diyarbakır'ın 17 ilçesinde hizmet seferberliği ve gayreti içindeyiz"

İHA

Diyarbakır Valisi Ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu Diyarbakır'a hizmet yolunda programı kapsamında Eğil'de mahalle muhtarları, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Güzeloğlu: "Diyarbakır'ın 17 ilçesinde hizmet seferberliği ve gayreti içindeyiz"

Diyarbakır Valisi Ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu Diyarbakır’a hizmet yolunda programı kapsamında Eğil’de mahalle muhtarları, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır’a hizmet yolunda programı kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Eğil ilçesini ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, mahalle muhtarları, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Eğil Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleşen ve ilçenin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıya Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra Eğil Kaymakamı İdris Arslan, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, İl Tarım Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ daire başkanları, ilçe kamu kurum müdürleri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Diyarbakır insanı kaybolan yılların hizmete dönüşmesini bekliyor"
Toplantıya katılanlara hitap eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır’ın 17 ilçesinde bütün mahallelerinde hizmet seferberliği ve gayreti içinde olduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Ülkemiz ve ilimiz hizmeti hak ediyor, insanımız hizmet bekliyor. Özellikle Diyarbakır için, Diyarbakır insanı her birisi bizim için değerli olan vatandaşlarımız kaybedilen yılların zamanların artık bir an önce telafi edilmesini, hizmete dönüşmesini haklı olarak bekliyor. İşte budur bizi 24 saatin neredeyse 18, 19 saatinde ayakta tutan, bu gayrete koşturan. Düşünüyoruz önümüze gelen bilgilere ve çevremize bakıyoruz hakikaten bir büyük vebal var. En büyük israf zamanı ve hayatı israf etmektir, geri gelmez telafi edilmez. Bu kentte ve tabi Eğil'de geriye dönüp baktığımızda üzülüyoruz. Yıllar var ki bizim insanımızın en temel ve hak ettiği hizmetler hep ertelenmiş, hizmet yapmak isteyenler engellenmiş, hizmetin önüne destek için değil köstek için çıkılmış ve hizmet ötelenmiş. Terör örgütü PKK'nın uzantısı siyasal partilerin bu kente ve bu bölgeyi ihaneti çok açık bir şekilde budur. Biz bugün bin 47 mahallede hala altyapının meseleleri ile uğraşıyorsak, yol, su, kanalizasyon, ulaşım erişim hala mesele olarak karşımıza çıkıyorsa buradan başlayarak bir dizi temel sıkıntılar bu ihanetin bu kente ödettiği bir bedeldir. Bunu göreceğiz ve bunu idrak ederek zihnimize yerleştireceğiz, bunun muhasebesi ile de bunu bu kette bu beldeye bu mahalleye yaşatanlardan hukuken, fiilen ve vicdanen hesap soracağız" dedi.
Vali Güzeloğlu, konuşmasının ardından toplantıya katılanların sorun ve taleplerini dinledi, sorunların giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ daire başkanlarına talimat verdi.

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