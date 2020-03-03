Forum Diyarbakır AVM'de 8 Mart hazırlığı

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili Forum Diyarbakır AVM, ziyaretçileri için hazırlıklara başladı. Yapılan hazırlıklar kapsamında AVM'de güzellik bakım ve sağlık festivali ile teraryum atölyesi açıldı.

Forum Diyarbakır AVM, ziyaretçileri için hazırlıklara başladı. 8 Mart güzellik, bakım ve sağlık festivali hazırlıkları yapıldı. Yapılan hazırlıklar kapsamında 14.0018.00 saatleri arasında cilt bakım uzmanı Deniz Öztürk, uzman Dr. Yahya Yiğit ve diyetisyen Mehtap Yakut ile söyleşi yapılıp, gelen misafirlere makeup uygulamaları yapılarak cilt bakım takımı hediye edileceği belirtildi. Aynı zamanda 16 Mart tarihleri arası toplamda 500 lira ve üzeri alışveriş yapan herkesin 78 Mart tarihinde kurulacak teraryum atölyesinde kendi teraryumunu oluşturacağı kaydedildi.

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