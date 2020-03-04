İdlib'de 17 bebeğin tedavi gördüğü hastaneye tek yardım Türkiye'den



Mehmet Mucahit CEYLANMustafa KANLI/İDLİB (Suriye), (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde yetersiz beslenme ve korku nedeniyle erken doğan 17 bebek, yaşam mücadelesi veriyor. Kısıtlı imkanlarla ve yetersiz ilaçlarla bebeklerin tedavisi sürerken, hastaneye tek tıbbi yardım Türkiye'den yapılıyor.

Suriye'de, rejim karşıtı güçlerin son kalesi olarak bilinen İdlib kenti, Rusya destekli Esad rejimi tarafından havadan ve karadan hedef alınıyor. Ateş altında kalan Suriyelilerin Türkiye sınırına göçü devam ederken, geride kalanlar bombaların altında zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Halk, sağlık hizmetlerine ulaşmakta da zorlanıyor. İdlib'in tek yenidoğan ve çocuk hastanesinde de yetersiz beslenme ve korku nedeniyle birçok kadının erken doğumla dünyaya getirdiği prematüre bebekler, yaşam savaşı veriyor. 12'si yoğun bakımda, 17 bebeğin tedavilerinin devam ettiği hastanenin tek dayanağı ise Türkiye. Çünkü Türkiye´den başka buraya tıbbi cihaz ve ilaç yardımı yapan yok.

'TÜRKİYE´YE MİNNET BORÇLUYUZ'

Hastane doktoru Cuvan Heyzeran, ellerindeki tüm imkanları kullandığını ancak yeterli teçhizatın olmadığını söyledi. Türkiye'nin yaptığı tıbbi cihaz ve ilaç yardımlarıyla hastalara sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Heyzeran, son bir ayda durumu kritik 5 hastayı tedavi edilmek üzere Türkiye'ye gönderdiklerini ifade etti. Heyzeran şunları söyledi:

"Doğum oranı çok fazla olduğu için, hastanemiz tamamen dolu durumda. İmkanlarımız çok kısıtlı, ilaç çok az, çok fazla gelen hamile kadın var. Savaştan etkilenen çok fazla hamile kadın bize başvurdu. Elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz ama yeterli derecede teçhizatımız yok. Şu an 12 çocuk yoğun bakımda tedavi görüyor. Burada tek bu hastane var ve yetersiz. En az iki hastaneye daha ihtiyaç var. Çok sayıda hasta geldiği için hepsine bakamıyoruz. Bombalamalar yüzünden birçok kadın erken doğum yapmak zorunda kalıyor, bazıları da düşük yapıp çocuklarını kaybediyor. Bize Türkiye ilaç yardımında bulunuyor. Bu ay 5 hastayı tedavi için Türkiye´ye gönderdik. Türkiye'nin yaptığı ilaç yardımlarıyla hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Türkiye'ye minnet borçluyuz."

OLASI BOMBARDIMAN İÇİN ALARM SİSTEMİ

Hastanede bir de savaş uçaklarının bombalamasına karşı erken uyarı sistemi bulunuyor. Savaş uçakları İdlib'e yaklaştığında bu sistem devreye giriyor ve hastanedekiler, güvenli olduğunu düşündükleri yerlere sığınıyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Mustafa KANLI

2020-03-04 09:56:22



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