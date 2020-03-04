Çınar Kaymakamı Kaya FETÖ'den açığa alındı

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Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakamı Selami Kaya, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla Çınar Kaymakamı Selami Kaya hakkında soruşturma başlattı. Kaya, hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle açığa alındı. Açığa alınan Kaya’nın yerine Çınar Kaymakamlığına Diyarbakır Vali Yardımcısı görevini yürüten Ahmet Yıldız atandı.

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