‘Deli’ denilerek dışlandı, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘Deli’ denilerek dışlandı, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı

İHA

Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan ve geçmişte 'Deli' şimdilerde ise 'Ramazan Hoca' olarak anılan Ramazan Böçkün'ün konuşmaları sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Dini konularda sohbet eden ve kendisine sorulan soruları Kur'anı Kerim'den ayetler vererek cevaplayan Böçkün, dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

‘Deli’ denilerek dışlandı, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı

Diyarbakır’daki tarihi Ulu Cami’de dini sohbetlerde bulunan ve geçmişte ‘Deli’ şimdilerde ise ‘Ramazan Hoca’ olarak anılan Ramazan Böçkün’ün konuşmaları sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Dini konularda sohbet eden ve kendisine sorulan soruları Kur’anı Kerim’den ayetler vererek cevaplayan Böçkün, dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor.
Diyarbakırlı 43 yaşındaki Ramazan Böçkün, kendini İslamiyet’e adadı. Küçük yaşlardan beri İslam’ı araştırıp dini kitaplar okuyan Böçkün, bir süre sonra çevresinden ‘Deli’ damgası yemeye başladı. Hiç kimseyi umursamayan Böçkün, küçük yaşlardan araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami’de vatandaşlara anlatmaya başladı. ‘Deli’ lakabı bir süre sonra yerini ‘Ramazan Hoca’ya bırakırken, Böçkün’ün konuşmaları, sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırdı. Son 5 yıldır Ulu Cami’de yerli ve yabancı turistlere İslam’ı anlatan Böçkün, günün her saatini vatandaşlara bir şeyler anlatarak geçiriyor.

Vatandaşların sorularını Kuran'dan örnekler vererek cevaplandırıyor
Geçimini mezarlıklarda ağaç budayarak ve tespih ustalarına yardım ederek sağlayan Böçkün, Diyarbakır'ın farklı yerlerinde kadın, erkek, genç, yaşlı herkese İslam'ı anlatarak vatandaşların sorularını Kur’anı Kerim’den ayetlerle cevaplandırıyor. Bazı vatandaşlar, Böçkün’ü dinlemek için farklı illerden Diyarbakır’ın yolunu tutuyor. Sur halkı ve esnafı, yetkililerin Böçkün’e yardım edilmesini istiyor.

“Hak, insanların nefsine acı geliyor”
Diyarbakır’da doğup büyüdüğünü belirten 43 yaşındaki Böçkün, ‘Deli’ damgası yediğini ve toplumdan dışlandığını, fakat şimdilerde ise sevilen biri olduğunu kaydetti. Böçkün, “Diyarbakır’da doğdum 5 yıldır camiye geliyorum. Karşı çıkmalar, alaylar, hakaretler oldu. Hak insanların nefsine acı geliyor, insanların tahammülü yok. Dünyaya herkes kendi penceresinde baktığı için de tahammül yok. Kimi hasretlikten, kimi ise ilah ve rabbinin menfaatinin çıkarının ve kibrinin kaybolmasından sakındığı için tehlikede gördüğü için tepki meydana geliyor. Efendimizi Mekke’den neden kovmuşsalar bizi de buna benzer sebeplerden dışlıyorlar. Ben Kur’an ve sünnetten mesajları söylüyorum. Kur’an sadece namaz ve orucu söylemez, Kur’an’da ilim, bilim, edep, terbiye, ahlak, kadın, hayvan ve insan hakkı, dünya, ahiret gibi her konu hakkında ayet var, gerek doğrudan, gerek dolaylı yollarla. Biz de bu ilahi mesajları anlatmak istiyoruz, bu yüzden de mücadele ediyoruz. Ben bunları anlatıyorum, zorlarına gidiyor, ‘Bizi rahatsız etme’ diyorlar. İnsan kendini rahatsız etmezse, kendini yormazsa kendini düzeltemez. İnsan kendini rahatsız etmez ise para kazanamaz, para kazanmasan yemek yiyemez başkalarına muhtaç olurlar” dedi.

“İnsanlar tembelliğe alışmış”
Düşünmenin zor iş olduğunu kaydeden Böçkün, “Düşünmek sorumluluk getiriyor. İnsanlar düşünmek istemiyor, hem rahata alışmış hem de tembelliğe. Biri bir şeyleri harekete geçirmek istiyorsa onları rahatsız etmesi lazım. Geçimimi haftada bir mezarlıklarda ağaçları buduyor, tesbihçilere yardımcı oluyor helal yoldan rızkımı kazanıyorum. Bazen Ulu Cami bazen farklı yerlere gider sohbetlere girer günümüzü geçirmeye çalışırız. Eskiden tepki verenler sonradan zamanla anladılar yanlışlarını. İnsanların helak eden 5 etken vardır, nefis, şeytan, cehalet, önyargı ve taassuptur. Bizim konuyla alakalı ön yargı oluyor. Ön yargı bir şeyi araştırmadan incelemeden üstün körü karar vermek, bu da insanlara sıkıntı ve pişmanlıklar verir. Biz bir günde bu hale gelmedik, yaklaşık olarak 28 yıl gibi bir süreçle oldu. Şu an İngilizce, Kürtçe, Türkçe ve piyasada dolaşan kelimelerin tamamının hangi dilde olduğunu biliyorum. Ben anlayarak okumaya çalışıyorum” diye konuştu.

“Değişen insanların bakış açısı oldu”
Ramazan Hoca ile sohbet etmek için Ulu Cami’ye gelen Ramazan Sayar ise toplumda dışlanan Ramazan Hocanın değişmediğini, değişen şeyin insanların bakış açısı olduğunu kaydederek Böçkün’ün topluma kazandırılması konusunda yetkililere seslendi. Sayar, “Ramazan insanları gidişat olarak İslam’a davet eden sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Ramazan gibi kardeşlerimizin bu toplumda yeri olmalıdır, insanları hakka doğru yöneten insanlardan biri olduğu için biz ondan memnunuz, Ramazan gibi insanlarında toplumda çoğalmasını istiyoruz. Deli diyorlardı, hakaret ediyorlardı, Ramazan aynı Ramazan, bir değişen insanların bakış açısı oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 184'üncü gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 184'üncü gün
Çınar Kaymakamı Kaya, FETÖ soruşturmasında açığa alındı
YEREL HABERLER Çınar Kaymakamı Kaya, FETÖ soruşturmasında açığa ...
Çermik'te mahalle muhtarlarından Mehmetçiğe destek
YEREL HABERLER Çermik'te mahalle muhtarlarından Mehmetçiğe destek
Çermik'te eğitim almayan çocuklar okula kazandırıldı
YEREL HABERLER Çermik'te eğitim almayan çocuklar okula kazandırıldı
HDP önündeki eylemde 184'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 184'üncü gün
Diyarbakırlı sporculardan 3 madalya birden
YEREL HABERLER Diyarbakırlı sporculardan 3 madalya birden
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 184'üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 184'üncü gününde
Çınar Kaymakamı Kaya FETÖ'den açığa alındı
YEREL HABERLER Çınar Kaymakamı Kaya FETÖ'den açığa alındı
Bağlar’a yapılacak hizmetler masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Bağlar’a yapılacak hizmetler masaya yatırıldı
15 Temmuz Federasyonu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER 15 Temmuz Federasyonu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na ...
İdlib'de 17 bebeğin tedavi gördüğü hastaneye tek yardım Türkiye'den
YEREL HABERLER İdlib'de 17 bebeğin tedavi gördüğü hastaneye tek ...
Forum Diyarbakır AVM'de 8 Mart hazırlığı
YEREL HABERLER Forum Diyarbakır AVM'de 8 Mart hazırlığı
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 183'üncü gün (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 183'üncü gün (2)
(Görüntülü)Diyarbakır'da 125 tarım üreticisine destek
YEREL HABERLER (Görüntülü)Diyarbakır'da 125 tarım üreticisine destek
Vali Güzeloğlu: "Diyarbakır'ın 17 ilçesinde hizmet seferberliği ve gayreti içindeyiz"
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu: "Diyarbakır'ın 17 ilçesinde hizmet ...
Diyarbakır’da dev tarım projesi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da dev tarım projesi
Vali Güzeloğlu Sur’da denetimlerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu Sur’da denetimlerde bulundu
HDP önündeki eylemde 183'üncü gün (2)
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 183'üncü gün (2)
Diyarbakırspor Play-Off yolunda avantajlı durumda
YEREL HABERLER Diyarbakırspor Play-Off yolunda avantajlı durumda
Diyarbekirspor’dan Başsavcı Yavuz’a ziyaret
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan Başsavcı Yavuz’a ziyaret
Dicle’de Yaşlı ve Engelli Bakım Projesi
YEREL HABERLER Dicle’de Yaşlı ve Engelli Bakım Projesi
Korona virüsü Diyarbakır’da tıbbı eldiven ve tulumu da karaborsaya düşürdü Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Narin: "Fırsatçılar eldiven ve maske kutularına peçete bırakıp vatandaşları dolandırıyor"
YEREL HABERLER Korona virüsü Diyarbakır’da tıbbı eldiven ve tulumu ...
Başkan Beyoğlu: “Nüfus ile birlikte sorumluluğumuz da arttı”
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu: “Nüfus ile birlikte sorumluluğumuz da ...
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X