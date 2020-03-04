Bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi açıldı.

Yaptığı etkinliklerle adından söz ettiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel terrarium atölyesi açtı. 16 Mart tarihleri arasında toplamda 500 lira ve üzeri alışveriş yapan herkes 78 Mart tarihinde kurulacak olan terrarium atölyesinde isteklerine göre terrariumlarını oluşturacak.

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