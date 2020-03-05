Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler

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Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da karayolunda bisikletle ilerleyen bir grup gencin, el ele tutuşarak halay çekmesi, görenleri şaşırttı.

Elazığ Caddesi'nde bir grup genç, bisiklet kullandıkları sırada el ele tutuştu. Gençler, müzik eşliğinde halay çekerek trafikte bisikletle ilerledi. Caddeyi kapatan ve trafikte tehlike oluşturan gençleri görenler, şaşkınlık yaşadı. Gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri, cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Elif FİLİZ

2020-03-05 10:15:30



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