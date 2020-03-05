Kaya: "Diyarbakır’da Girişimcilik Akademisi açılacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaya: "Diyarbakır’da Girişimcilik Akademisi açılacak"

İHA

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Dicle Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü iş birliğiyle, düzenlenen To Imagine' 20 Girişimcilik Kariyer ve Gençlik Zirvesinde konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte Girişimcilik Akademisinin açılacağını söyledi.

Kaya: "Diyarbakır’da Girişimcilik Akademisi açılacak"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Dicle Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü iş birliğiyle, düzenlenen To Imagine’ 20 Girişimcilik Kariyer ve Gençlik Zirvesinde konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte Girişimcilik Akademisinin açılacağını söyledi.
Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, meclis Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tahsin Kılıçoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan DTSO Başkanı Kaya, gençlerin sadece üniversite eğitimiyle yetinmemelerini, piyasaya çıkarak ilin ekonomik nabzını tutan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurumlar ziyaret ederek buraların kapasite ve deneyimlerinden yararlanmaları gerektiğini söyledi. Kaya, "Sadece üniversitelerde etkinlik yaparak değil, sahadaki insanlarla görüşmeniz sizlerin üniversite sonrası hayata atılmanızda büyük bir kolaylık sağlayacak. Bizlerin sizin gibi genç akıllara ihtiyacı var. Odamız TOBB’a bağlı ve TOBB Türkiye’de girişimciliğe en fazla destek veren kurumların başından geliyor. Kendi bünyemizde kurduğumuz Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kuruluyla birlikte çalışabilirsiniz. Oda olarak Diyarbakır Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezine kurduk. Bu merkezde üniversite mezunlarına eticaret, dış ticaret, yazılım ve mentörlük gibi eğitimler verilecek. Bu merkezde alacağınız eğitimlerle dünyaya açılabilirsiniz. Bu merkezde ayrıca 27 ülkeye vize veren Vize Ofisi de açılacak. İstasyon Caddesinde Girişimcilik Akademisini açıyoruz. 8 ay içerisinde inşaatı bitecek ve sizlere hizmet verecek. Bu akademi de Türkiye’de ilk defa İstanbul’da TOBB ve Habitat Derneğinin iş birliğiyle kurulan facebook istasyonu da olacak. Amacımız sosyal medyada iş yapmak isteyen girişimciler için ürünlerinin pazarlanması noktasında nasıl kullanılacağıyla ilgili eğitimi vermektir. Dijitali yoğun olarak kullandığınız bu dönemde daha iyi nasıl kullanılacağının eğimi verilecek. Burada alacağınız eğitimler tamamen ücretsizdir" dedi.
Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tahsin Kılıçoğlu, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'ya plaket takdiminde bulunarak, zirveye vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek proje Köy okullarındaki kara tahtaları söküp, kendilerinin yaptığı beyaz tahtalarla değiştirildiler
YEREL HABERLER Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek proje Köy ...
Meteoroloji'den toz fırtınası uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den toz fırtınası uyarısı
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 185'inci gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 185'inci gün
İçişleri Bakan danışmanı Sevgili’den Başkan Beyoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER İçişleri Bakan danışmanı Sevgili’den Başkan ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 185'inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 185'inci gününde
Amed Sportif Faaliyetler kalan 8 maçını da kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler kalan 8 maçını da kazanmak ...
Diyarbekirspor’dan kitap okuyan öğrencilere anlamlı destek
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan kitap okuyan öğrencilere anlamlı ...
Korona virüs cep telefonu piyasasını da vurdu
YEREL HABERLER Korona virüs cep telefonu piyasasını da vurdu
(Görüntülü) Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karayolunda bisikletleri üzerinde halay ...
Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler
YEREL HABERLER Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler
CHP Grup Başkan Vekili Özkoç'a tepkiler çığ gibi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz: “CHP’nin Esad rejimini desteklemesi ahlaksızca bir tutumdur”
YEREL HABERLER CHP Grup Başkan Vekili Özkoç'a tepkiler çığ gibi 15 ...
HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler gece nöbetine başladı
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler gece nöbetine ...
Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen’den CHP’li Özkoç’a tepki
YEREL HABERLER Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen’den ...
DÜ’de yaban hayatı ve geleceği konusu ele alındı
YEREL HABERLER DÜ’de yaban hayatı ve geleceği konusu ele alındı
Rektör Gül, Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Gül, Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti
Kulp'ta yol çöktü, ulaşımda aksamalar yaşandı
YEREL HABERLER Kulp'ta yol çöktü, ulaşımda aksamalar yaşandı
Diyarbakır’da depremde zarar gören okul yıkıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da depremde zarar gören okul yıkıldı
Minik sporculardan Mehmetçiğe destek
YEREL HABERLER Minik sporculardan Mehmetçiğe destek
Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Kadınlara bedavaya maç bileti
YEREL HABERLER Kadınlara bedavaya maç bileti
Dicle'de 'dinimizde güzel ahlak' konferansı
YEREL HABERLER Dicle'de 'dinimizde güzel ahlak' konferansı
Silvan'da okul sağlığı denetimleri
YEREL HABERLER Silvan'da okul sağlığı denetimleri
Ortadoğu İnşaat Fuarı korona virüs nedeni ile ertelendi
YEREL HABERLER Ortadoğu İnşaat Fuarı korona virüs nedeni ile ...
Bağlar Belediyesi, 20 yıldır ihmal edilen kırsal mahallenin yolunu yaptı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, 20 yıldır ihmal edilen kırsal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X