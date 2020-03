Çiftçilerden hayvanlarına küpe takılmadığı iddiası Yetkililer ise küpeleme çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini açıkladı

Diyarbakır’da hayvan besicileri, taleplerine rağmen büyükbaş hayvanlarına küpe takılmadığını iddia etti. 3 aylık sürede başvuru yapmadıkları için küpe takılmayan her hayvana ceza ödemek zorunda kaldıklarını kaydeden besiciler, yetkililerin sorunu çözmesini istedi.

Diyarbakır’da hayvan besiciliği yapan Adil Korkut, sistem kapalı olduğu için hayvanlarına küpe takılmadığını öne sürdü. Sattığı büyükbaş hayvanlarını gönderemediğini belirten Korkut, küpesiz olarak yakalanan her hayvan için 750850 lira arasında ceza yediklerini ifade etti. Yetkililere seslenen Korkut, "Bizim hayvanların yüzde 90’ı burada küpesiz, hayvanlarımızın sevkini yapamıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum, gerçekten mağduruz, zor durumdayız. Bu işe bir el atılması lazım. Hayvanlarımızı küpelemek istiyoruz, sistem yok diyorlar. Küpeli olan hayvanları da üzerimize alamıyoruz. Bu hayvanlar hepsi yetişmiş, İstanbul, İzmir, Bursa’ya et veriyoruz. Sevk olmadığı için bu hayvanları gönderemiyoruz ve boynumuzda kalmış. Bu hayvanların çocuğunu borç ile almışız, bu hayvanları gönderemezsek Kurban Bayramı'nda borcumuzu ödeyemeyeceğiz. Bu hayvanları küpesiz veya sevkini yapmadan arabaya bindirdiğimizde yolda yakalanırsa 750 ve 850 TL arası cezai işlem uygulanıyor. 100 hayvanda 75 bin lira ceza işlemi uygulanıyor. Zaten biz bu hayvanlarda bir şey kazanamıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır Diyarbakır, Mardin Şanlıurfa, Elazığ ve Batman bölgelerinde küpe yapılmıyor. Buradan büyüklerimize sesleniyoruz, bu soruna bir çözüm bulsunlar, biz bunu istiyoruz. Dilekçe ile başvurduk ama sistemin kapalı olduğu söyleniyor. Küpeleme sırasında verilecek cezaya da razıyız. Bunu söylememize rağmen hayvanlarımız küpelenmiyor" dedi.



Doğumun ardından 3 ay içinde küpeleme şartı var

Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sığır cinsi hayvanların küpe takılarak tanımlanması, kayıt altına alınarak tescil edilmesinin Bakanlığın ilgili yönetmeliğine göre doğumundan itibaren en geç 3 ay içinde, ancak 3 aydan önce hayvan doğduğu işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce gerçekleştirilmesi gerektiği kaydedildi. Belirtilen yasal süreler içerisinde başvuruda bulunmayan yetiştiricilere ait hayvanların ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki ve Yem Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği idari para cezası uygulanarak kayıt altına alındığı kaydedildi. 2019 yılında il genelinde 260 bin büyükbaş ve 530 bin küçükbaş hayvanın küpelenerek kayıt altına alındığı vurgulanırken, il genelinde küpeleme çalışmalarının yıl boyunca devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.