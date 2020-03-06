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(Görüntülü) 5 kilo patlayıcı ele geçti, eylem arayışındaki 2 terörist tutuklandı

DHA

DİYARBAKIR?ın Bismil ilçesinde toprağa gömülü 5 kilo patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıyla ilgisi bulunduğu ve eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2?si, tutuklandı.

(Görüntülü) 5 kilo patlayıcı ele geçti, eylem arayışındaki 2 terörist tutuklandı

DİYARBAKIR?ın Bismil ilçesinde toprağa gömülü 5 kilo patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıyla ilgisi bulunduğu ve eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2?si, tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, bir ihbarı değerlendiren ekipler, Bismil ilçesinde nehir kenarında toprağa gömülü 5 kilo patlayıcı madde, 1 alıcıverici, 3 elektrikli kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 46 adet 9x19 çapında mermi, 8 adet 7x65 çapında mermi, 30 kurusıkı tabanca mermisi, 1 hafıza kartı ele geçirildi.
Patlayıcıyla irtibatı bulunduğu ve eylem arayışı içerisinde oldukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1?i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 2?si, tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır
2020-03-06 11:58:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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