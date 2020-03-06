(Görüntülü) Diyarbakır'da teröristlerin işkence için kullandıkları mağara imha edildi

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Kapan-6 Şehit Jandarma Er Necmi Semerci operasyonunda tespit edilen 3 kış sığınağı imha edildi. Mağaraların birinde işkence yapmakta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Kulp, Lice, Silvan ve Dicle ilçeleri kırsalında 4 Mart tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kapan-6 Şehit Jandarma Er Necmi Semerci operasyonu tamamlandı. Operasyonda teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Dicle ilçesi Taşağıl köyü kırsalında taşlık alana gömülü vaziyette, teneke içerisine 50 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında toprağa gömülü teneke içerisine 30 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış 1 EYP düzeneği tespit edildi. Patlayıcı düzenekler, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edildi.

İŞKENCE YAPMAKTA KULLANILAN MAĞARA VE MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Lice ilçesi Türeli köyü Çaylarbaşı Mezrası'nda tespit edilen mağara içerisinde ise, teröristler tarafından işkence yapmakta kullanıldığı değerlendirilen 3 metre uzunluğunda zincir, zincire bağlı 2 masonet kelepçe ile 2 asma kilit ele geçirildi. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, ev aramalarında ve bahse konu sığınaklar içerisinde, 1 ruhsatsız av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği, 1 adet 4?lü pil bloğu, 1 adet 10?lu pil bloğu, 1 adet 9?lu pil bloğu, 7 adet pil, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 400 kilo gıda malzemesi ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Ele geçen ve delil niteliğindeki malzemelere el konulurken diğer malzemeler yerinde imha edildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır

2020-03-06 16:11:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.