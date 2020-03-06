Töre kararıyla ablasını öldürüp kaçan kardeş yakalandı



Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında olan 2 çocuğunun yanında öldürülen Deniz K.'nın (27) katil zanlısı olarak aranan erkek kardeşi Sezer K., Van'da yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Sezer K., adliyeye sevk edildi.

Deniz K., 3 yıl önce kız kardeşiyle Van'daki ailesinin yanından kaçarak, Diyarbakır'a geldi.

Ancak 26 Aralık gecesi Gevran Caddesi'ndeki Timuçin Apartmanı'ndaki evinde biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında olan çocuklarının yanında 4 kurşunla vurularak öldürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, kız kardeşiyle birlikte bir müzikholde çalışan Deniz K.'nın töre cinayetine kurban gittiğini, katil zanlısının da erkek kardeşi Sezer K. olduğunu tespit etti.

Cinayetten sonra Van'a kaçtığı tespit edilen Sezer K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Sezer K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Elif FİLİZ

2020-03-06 17:17:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.