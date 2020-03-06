Trafik eğitim parkında çocuklara trafik eğitimi verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda trafik bilincinin oluşması amacıyla inşa edilen trafik eğitim parkında eğitimler devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik alan üzerine inşa ettiği trafik eğitim parkında çocuklarda trafik bilincinin oluşması amacıyla eğitimler vermeyi sürdürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nün işbirliğiyle uzman eğitmenler tarafından çocuklara verilen eğitimlerde, yaya ve araç trafiği hakkında sunumlar yapılıyor. Okulların talebi üzerine gerçekleştirilen eğitimlerde, sinevizyon eşliğinde verilen teorik bilgilerin ardından parktaki parkurlarda çocuklara pratik yaptırılıyor. Yaya geçitleri, trafik ışıkları, üst geçitler, akülü arabaları, bina, okul, hastane gibi çeşitli yapılar da yer aldığı trafik eğitim parkında çocukların ilerde sürücü konumuna geldiklerinde trafikte yaya ve canlılara karşı saygılı olmayı öğrenmeleri amacıyla verilen eğitimler devam ediyor.

Eğitimler kapsamında özel bir okuldan 710 yaş aralığındaki yaklaşık 100 öğrenciye eğitim verildi. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları, yaya, sürücü ve yolcu olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği, anne ve babalarını uyarırken nasıl uyarması gerektiği emniyet kemerinin önemini ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca parka yerleştirilen simülasyon araçla çocuklara, trafik kazalarının nasıl olduğu ve emniyet kemerlerinin insan hayatını kurtarmadaki rolü de anlatıldı. Eğitimler sonunda eğitmenler tarafından çocuklara kırmızı düdük verilerek, sürücülerin kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalmaları istendi.

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