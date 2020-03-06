Belediye başkanı oyaladı, polisler kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediye başkanı oyaladı, polisler kurtardı

DHA

Belediye başkanı oyaladı, polisler kurtardı


Emrah KIZILElif FİLİZ/ DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde M.G. (16), ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası 7´nci kattaki evin penceresinden intihara kalkıştı. M.G., tesadüfen oradan geçerken olayı görüp, eve giden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile konuşurken, kilitli kapıyı açan polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, öğleden sonra Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre annesiyle tartışan M.G. odasına geçip kapıyı kilitledi. Daha sonra pencereye çıkarak intihar etmek isteyen genç kızı ailesinin ikna çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 2 saat boyunca ikna edilemeyen genç kızı yoldan geçerken gören Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, aracını durdurup 7'nci kattaki eve geçti. Genç kızı intihardan vazgeçirmek için konuşmaya başlayan Başkan Beyoğlu'nun bu çabasını fırsat bilen polis ekipleri kilitli kapıyı açarak, genç kızı pencereden içeri çekti. Genç kız, Başkan Beyoğlu ile aşağı inerken, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
'KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEMİŞTİ'
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yoldan geçerken kalabalığı gördüklerini ve durduklarını söyleyerek, "Yukarı baktık. 7'nci katta bir genç kızımız pencerenin korkuluğuna oturmuş. Kendinden geçmiş. Çevredekiler bağırıp çağırıyor. Kimseyi dinlemiyor. Aşağıda müdahale etmeye çalıştık netice alamadık. Yukarı çıktım. Bulunduğu odanın kapısını üzerine kilitlemişti. Odaya girmemiz imkansızdı. Kapıya müdahale etseydik o an bir telaşla kendini aşağıya atabilirdi. Yan taraftaki balkona gittim. Kızımıza seslendim. Kendimi tanıttım. Konuşmak istemedi. 'Sana hem babayım hem amcayım hem dayıyım. Konuş benimle. Ne sıkıntın varsa ben yardımcı olacağım. Seni işe alacağım' dedim. Sonra mırıldandı 'Dayımı getirin' dedi. 30 dakika gibi bir konuşmamız oldu. O arada genç kıza 'Sen bana kapıyı aç. Ben gelip seni alayım. Kimse gelmez yanımıza' dedim. 'Tamam' dedi. Gittim kapıya seslendim. Fayda vermedi. Orada polis arkadaşlar da kapıyı yavaş yavaş açmaya çalışıyordu. Tekrar ben yan tarafa balkona geçtim. Kendinde değildi yine. Yine konuşmaya başladım. Tabi biz konuşurken polis arkadaşlar da kapıyı açtı. Çaktırmadan gidip onu kurtardılar. Mutlu bir son oldu. Bizde onu aldık ambulans aşağıdaydı. Kızımızı koluma taktım aşağıya indik. Hastaneye gönderdik kendine gelmesi için. Sonra onları belediyeye davet edeceğim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Elif FİLİZ
2020-03-06 17:47:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik eğitim parkında çocuklara trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Trafik eğitim parkında çocuklara trafik eğitimi ...
Töre kararıyla ablasını öldürüp kaçan kardeş yakalandı
YEREL HABERLER Töre kararıyla ablasını öldürüp kaçan kardeş ...
İntihar girişiminde bulunan genç kızı belediye başkanı vazgeçirdi
YEREL HABERLER İntihar girişiminde bulunan genç kızı belediye ...
Dicle'de öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Dicle'de öğrencilere yönelik deprem ve yangın ...
Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs ...
Başkan Beyoğlu kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu kadınlara karanfil dağıttı
(Görüntülü) Diyarbakır'da teröristlerin işkence için kullandıkları mağara imha edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da teröristlerin işkence için ...
Diyarbakır'da teröristlerin işkence için kullandıkları mağara imha edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da teröristlerin işkence için ...
DÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER DÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’lilere 8 Mart tepkisi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’lilere 8 Mart ...
Veteriner hekimler öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Veteriner hekimler öğrencilerle bir araya geldi
Teröristler mağarayı işkence ve sorgu yeri olarak kullanmış Diyarbakır’da teröristlerin inlerine girildi Operasyonlarda toplam 80 kilo patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Teröristler mağarayı işkence ve sorgu yeri olarak ...
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 186'ncı gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 186'ncı gün
Dicle Gençlikspor oyuncuları, kaymakam ve emniyet personeli ile karşılaştı
YEREL HABERLER Dicle Gençlikspor oyuncuları, kaymakam ve emniyet ...
Kulp'ta meslek tanıtım günleri etkinliği
YEREL HABERLER Kulp'ta meslek tanıtım günleri etkinliği
HDP önündeki eylemde 186'ıncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 186'ıncı gün
Amed Sportif Faaliyetler’e bilet desteği artıyor
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler’e bilet desteği artıyor
(Görüntülü) 5 kilo patlayıcı ele geçti, eylem arayışındaki 2 terörist tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5 kilo patlayıcı ele geçti, eylem ...
Diyarbekirspor’a seyircisiz oynama cezası
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’a seyircisiz oynama cezası
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde
Diyarbekirspor çıkışını sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor çıkışını sürdürmek istiyor
Asırlık mantar kaya görenleri hayrete düşürüyor
YEREL HABERLER Asırlık mantar kaya görenleri hayrete düşürüyor
Çiftçilerden hayvanlarına küpe takılmadığı iddiası Yetkililer ise küpeleme çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini açıkladı
YEREL HABERLER Çiftçilerden hayvanlarına küpe takılmadığı ...
5 kilo patlayıcı ele geçti, eylem arayışındaki 2 terörist tutuklandı
YEREL HABERLER 5 kilo patlayıcı ele geçti, eylem arayışındaki 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X