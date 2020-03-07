Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı



Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ismi öğrenilemeyen 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, MOBESE´den kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2020-03-07 00:21:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.