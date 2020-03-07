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Başarılı öğrencilere 'Radikal Altın' ödülü Radikal Eğitim Kurumları, sınavlarda derece yapan öğrencileri altınla ödüllendirdi

İHA

Başarılı öğrencilere 'Radikal Altın' ödülü Radikal Eğitim Kurumları, sınavlarda derece yapan öğrencileri altınla ödüllendirdi

Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları yönetimi öğrencilerin başarılarını 'Radikal' kararlarla taçlandırmaya devam ediyor. Okul tarafından il genelinde yapılan ödüllü sınavda ilk üçe giren öğrenciler tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirildi.
Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları, dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçecek olan öğrencilere yönelik il genelinde ödüllü sınav yaptı. Okul yönetimi sınavda ilk üçe giren öğrencileri altınla ödüllendirdi. 1'inciye tam, 2’inciye yarım ve 3’üncüye çeyrek altın veren Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdürü Lokman Yetiz, altın hediye ettiği öğrencilere 'Altın çocuklar' diyerek ailelerini de tebrik ettiklerini söyledi.

"Eğitimde motivasyon çok önemli"
Genel Müdür Lokman Yetiz, bunun öğrencileri ödüllendirmeye, başarıyı ödüllendirmeye yönelik önemli bir proje olduğunu söyledi. Eğitimde motivasyonun çok önemli olduğunu belirten Yetiz, “Bu motivasyon dış motivasyon ve iç motivasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Tabi ki hepimizin dileği ve talebi iç motivasyondur. İç motivasyon içten gelen bir motivasyondur. Bu bir öğrencinin içten aldığı bir sorumlulukla kendini geleceğe taşımak, kendi onurunu korumaktır. Eğitimdeki başarının bir ülkenin zenginliği için, ailenin mutluluğu için, insanlığa verdiği hizmet için bu bilinçle aldığı bir motivasyondur iç motivasyon. Bazen bu iç motivasyon yeterli olmayınca bazen de dış motivasyonda gerekiyor. İşte dış motivasyonlardan bir tanesi de ödüle yönelik yaptığımız ödüllendirmedir. Biz de ne yaptık. Yüzde 100, yüzde 90, yüzde 80, yüzde 70, yüzde 40 gibi çok önemli burslar verdiğimiz gibi birde dedik ki bireysel olarak da çocuklarımızı ödüllendirelim. Tam altın, yarım altın ve çeyrek altın şeklinde ilk dereceye giren öğrencilerimizi bu şekilde ödüllendirelim. Radikal Eğitim Kurumları olarak birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye de çeyrek altın olmak üzere bir ödül düşündük ve sınavımızı düzenledik. Bu sınav dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen çocuklarımıza yönelik yapılan bir çalışmaydı. Çok güzel bir katılım oldu ve çocuklarımızı da bu yönden tebrik ediyoruz. Bugünde bu çocuklarımıza bu altınları takarak ‘altın çocuklar’ adı altında ailelerini de tebrik ettik. Radikal Eğitim Kurumları olarak biz başarıyı ödüllendiriyoruz. Başarıyı da ödüllendirmeye devam edeceğiz” dedi.
Önemli projelerinden bir tanesinin de üçüncü göz olduğunu aktaran Lokman Yetiz, “Ne yapıyoruz, öğretmen yetiştiriyoruz. Biz değerli ve kıdemli akademik olarak kendini yetiştiren öğretmenlerimizin yanına genç öğretmenlerimizi koyuyoruz. Genç öğretmenler projesi tamamen bana ait. Üçüncü göz projesidir. Üçüncü göz şu demek. İki göz sınıfta. Bu kıdemli, başarılı, akademik öğretmen açısından söylüyorum. Birde yanına genç bir öğretmen daha koyuyoruz onu yetiştirme anlamında o da üçüncü göz olarak görev alıyor sınıfta” şeklinde konuştu.
Dördüncü sınıf öğrencisi Jehat Kayra, Radikal Eğitim Kurumu'nun dördüncü sınıftan, beşinci sınıfa geçişte bir ödüllü deneme sınavı yaptığını belirterek, “Ben o ödüllü sınavı ikinci olarak kazandım ve yarım altın ödülü aldım. Radikal Eğitim Kurumu bizim başarımızı ödüllendirdiği için çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Hayrettin Kerem Erdoğan ise sınavda üçüncü olup çeyrek altını aldığını söyleyerek Radikal Eğitim Kurumu'na teşekkür ettiğini belirtti. Rana Kaya da bu sınava girmeyi çok istediğini, kazandığı için mutlu olup tam altını aldığını kaydederek Radikal Eğitim Kurumu'na teşekkür ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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